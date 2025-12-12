今年の阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負は、０６年勝ち馬で、四位洋文騎手（当時。現在は調教師）が騎乗したウオッカを振り返る。当時の２歳ＪＲＡレコード１分３３秒１でＧ１初制覇。Ｇ１・７勝を挙げた女傑伝説の始まりだった。

父ギムレット譲りの末脚がさく裂した。中団の内から好位に上がった４番人気のウオッカが直線で鋭く伸び、断然人気のアストンマーチャンをゴール前で差し切って、２歳牝馬ＮＯ１に輝いた。１勝馬のため、９分の８の抽選をくぐり抜けてのＧ１制覇。３着には逃げたルミナスハーバーが入った。

火を噴くようなウオッカの末脚だった。新設された外回りから直線に向いて、圧倒的１番人気のアストンマーチャンが先に抜け出す。その背後から一気に襲いかかった。「何とか、かわしてくれ！」四位の左ムチに応えて、首の差だけ差し切ってゴール。

「強い馬が１頭いて、後ろからでは無理。好位から進めないと話にならないと思っていた。道中、アストンマーチャンがずっと前にいて、いい目標になった。よく頑張ってくれました」と四位が声を弾ませれば、角居調教師は「ビックリして、うれしいです。アストンマーチャンの強さが飛び抜けていると思いましたからね」と満面の笑みだった。

道中は５、６番手の内にいた。トレーナーは「窮屈なところにいるな」と不安に思ったという。しかし、４コーナーではうまく馬群をさばいて、末脚の破壊力につながった。「行きたがるところを我慢した前走が、今日に生きる形になった」と四位は振り返った。

０２年のダービー馬タニノギムレットの初年度産駒。父を上回る競走馬に…という願いを込めて、ジンベースのカクテル「ギムレット」よりもアルコール度数の強い「ウオッカ」と命名された。父の手綱を執ったことがある四位は「すごいパワーのある馬で、距離も融通がきいた。お母さん（タニノシスター）は瞬発力があった。（ウオッカは両親の）いいところが出ている」と目じりを下げた。

５年間に及ぶ現役生活で、通算２６戦１０勝。ＪＲＡ・Ｇ１は７勝を挙げた。０７年の日本ダービーで、６４年ぶり３頭目の牝馬Ｖを達成。また、ジャパンＣ（０９年）を勝ったのは、日本の牝馬で初めてのことで、全競馬ファンのド肝抜いた。０８年天皇賞・秋で、同期のライバル・ダイワスカーレットと歴史に残る接戦を演じ、２センチ差で勝利。写真判定に、約１３分を要した。記録にも、記憶にも残る名牝だ。

ウオッカは１９年４月１日、繋養先のアイルランドから種付けのため移動していた英国で、蹄葉炎のため死んだ。同年３月１０日に右後肢第３指骨粉砕骨折を発症。骨折部位をボルトで固定する手術を行ったが、多くの名馬と同じ蹄葉炎を患い、力尽きた。