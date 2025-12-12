きょうは北風が強く、日中も厳しい寒さになるでしょう。

【写真を見る】東海地方はあす夜から雨が降り出す所も 日曜は午前中を中心に広く雨 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気(12/12 昼)

正午前の名古屋市内は、青空が広がっていて日差しの暖かさはありますが、北寄りの風が強まり、朝から気温はあまり上がっていません。

きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。平野部を中心に、空気が乾燥しやすい予想です。洗濯物はよく乾きますが、風で飛ばされないようにご注意ください。



最高気温は、平野部では10℃前後、山間部の高山では2℃の予想で、日中も寒さが続くでしょう。今夜からあすの朝にかけてはさらに冷え込みが強まる見込みです。

【週間予報】

あす土曜日も厳しい寒さが続き、夜は雨の降り出す所があるでしょう。あさって日曜日は午前中を中心に広く雨が降り、雨脚の強まる所もありそうです。来週は、平野部では晴れる日が多いでしょう。来週後半は、平年よりも暖かくなる所が多い予想です。この先も引き続き、朝晩と日中の寒暖差にはご注意ください。