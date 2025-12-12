今日12日11時52分、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に津波注意報が発表されました。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。

北海道と東北に津波注意報発表

今日12日11時52分、北海道や東北に津波注意報が発表されました。



「津波注意報」が発表された地域は以下の通りです。

＜津波注意報＞

北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸*、岩手県*、宮城県

*印で示した沿岸ではただちに津波が来襲すると予想されます。





＜津波予報(若干の海面変動)＞北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、福島県[津波到達予想時刻・予想される津波の高さ]津波予報区名 第1波の到達予想時刻 予想される津波の最大波の高さ北海道太平洋沿岸中部 12日12時10分 1m青森県太平洋沿岸 12日12時00分 (ただちに津波来襲と予測) 1m岩手県 12日12時00分 (ただちに津波来襲と予測) 1m宮城県 12日12時30分 1m北海道太平洋沿岸東部 0.2m未満北海道太平洋沿岸西部 0.2m未満青森県日本海沿岸 0.2m未満福島県 0.2m未満************** 解説 ****************＜津波注意報＞海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。＜津波予報(若干の海面変動)＞若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。[予想される津波の高さの解説]予想される津波が高いほど、より甚大な被害が生じます。10m超 巨大な津波が襲い壊滅的な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。10m 巨大な津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。5m 津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。3m 標高の低いところでは津波が襲い被害が生じる。木造家屋で浸水被害が発生し、人は津波による流れに巻き込まれる。1m 海の中では人は速い流れに巻き込まれる。養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。************ 震源要素の速報 *************[震源、規模]12日11時44分頃地震がありました。震源地は、青森県東方沖(北緯40.9度、東経143.0度、えりも岬の南南西120km付近)で、震源の深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は6.7と推定されます。※追記:青森東方沖90kmでは12日11時48分に第1波が到達、これまでの最大波は11時51分「微弱」です。

津波注意報とは とるべき行動は

「津波注意報」が発表される基準は、予想される津波の高さが、20センチ〜1メートルです。高さ20センチ〜30センチ程度の津波でも、人は速い流れに巻き込まれてしまうおそれがあります。



海の中や海岸付近は、危険です。海の中にいる人は、ただちに海から上がって、速やかに海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、「津波注意報」が解除されるまで、海に入ったり、海岸に近づいたりしないようにしてください。



また、さらに大きな津波が予想される場合には「津波警報」や「大津波警報」が発表されます。最新の津波情報を、確認してください。