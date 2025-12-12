８日に緊急手術を明かした作家の室井佑月さんが１２日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、夫で元新潟県知事、立憲民主党衆院議員の米山隆一氏に「離婚して下さい」と訴えた。

手術後初となる１１日の投稿で「ちょっと死にかけたんよ。あとでじっくり聞いて。今、頭、動いてない」と説明。「ほんのちょっとだけど、驚き〜！」とつづった。

さらに８日に米山氏が「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています。また落ち着いたら、ご報告させていただきます。ご心配頂き、大変ありがとうございます」と伝えたポストを引用し、「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい」と記した。

室井さんは６日に「昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ」「『尿管結石』だったよ」と投稿。しかし８日に「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった」と報告していた。

２人は２０２０年に結婚を発表し、アラフィフ婚と話題になった。