2026年北中米W杯一次リーグF組に入った森保ジャパン（FIFA世界ランク18位）。対戦相手は第1戦がオランダ（7位）、第2戦がチュニジア（40位）、そして第3戦は欧州プレーオフ（PO）B組（ウクライナ=28位、ポーランド=31位、スウェーデン=43位、アルバニア=62位）の勝者となっている。

【ポーランド&ウクライナ】1次リーグF組の最終枠は現時点で未定も「ウクライナが有力」と専門家

一次リーグ各組の「突破の難易度」として「平均FIFAランク」（PO組はランク最上位が出場と仮定）というデータがある。それによると平均値が最も低い（ランク上位が多い）のは日本が入ったF組の23.25。Ⅾ組の26、B組の26.75と続いて……12番目がE組の39。

一次リーグ突破が最も難しい組に入った森保ジャパン。対戦国はどう見ているのか。

オランダのクーマン監督は「日本は技術、速さのある強い国」、オランダESPNのサッカー解説者は「日本はヤバイ相手。苦戦を強いられる」とコメント。元オランダ代表の背番号10でインテル時代にDF長友とチームメートだったレジェンドMFスナイデルは「母国の優勝を願うが、優勝は信じていない」という言い回しでオランダ代表を過大評価する国内の風潮にクギを刺し、日本について「走力に優れて機敏な選手も多い。勝つのは難しい」と評した。サッカー関係者が言う。

「日本は前回カタール大会の一次リーグでW杯優勝経験国のドイツとスペインを撃破。10月にはブラジルとのテストマッチをミラクル逆転劇で制して世界中をアッと言わせた。これで日本サッカーは難敵というイメージが広く定着し、実力以上に高く評価されている」

W杯が行われるたびに海外のブックメーカーが優勝予想オッズを発表する。某サイトではスペイン=5.50倍、イングランド=7倍、フランス=9倍、アルゼンチン=8.4倍、ポルトガル=12.3倍が「5強」を形成。ドイツ、オランダ、イタリアと続いて日本は「79.44倍」で17位に食い込んでいる。

オッズ最下位を争っているハイチやキュラソーの2500倍、カーボベルデやウズベキスタンの1500倍と比べると、日本は「16強入りの可能性あり」との評価。結末やいかに。