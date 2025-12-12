究極のオールラウンダーを目指して開発されたCR-V

ホンダCR-V e:HEV RS｜Honda CR-V e:HEV RS

ジャパンモビリティショー2025で初公開された新型CR-Vが、2026年2月に発売される。

6代目となる新型CR-Vのグランドコンセプトは「感動CR-V」。快適性、走行性、ユーティリティ、そしてドライバビリティを徹底的に磨き上げ、「スポーティでありながら機能的なデザイン」や「爽快でありながら安心感のある視界」など、異なる価値をバランスよく両立させ、幅広いシーンでユーザーに感動をもたらす究極のオールラウンダーを目指し開発された。

エクステリアデザインは、CR-Vの歴代モデルの先進的でスポーティな骨格を引き継ぎ、よりSUVらしく力強いシルエットに進化。水平基調のシンプルな造形のなかに、力強さと洗練・上質・大人らしさが凝縮されている。

また、CR-Vの象徴である縦型リヤコンビネーションランプを踏襲し、リッドランプやナンバープレートを上方に配置することで、上質感やどっしりとした安定感を両立させたのも特徴だ。

ホンダCR-V e:HEV RSブラックエディション｜Honda CR-V e:HEV RS Black Edition

インテリアは全体的にシャープなスタイリング。SUVらしい力強さや精緻さが表現された。インパネやドア側の加飾を車幅感覚や車両姿勢がつかみやすい配置とするなど、運転のしやすさをサポートするデザインによりスポーティさとユーティリティを両立している。

パッケージングの面では、街中でも山道でも安心して運転できるアイポイントとドライビングポジション、気軽に乗り降りしやすいヒップポイントの高さなど、CR-VのDNAともいえる価値を継承し磨き上げた。

ステアリングホイールの角度は先代モデルの28度から25度に変更し、より垂直方向に近いポジションとすることで、セダンライクで安心して運転を楽しめる角度とするとともに、体格にかかわらずステアリング操作のしやすい運転姿勢を実現している。

後席の足元のスペースは先代モデルから16mm拡大。アッパーミドルSUVクラスでトップレベルの広さとすることで、ゆとりある空間を実現。さらに後席リクライニングは先代モデルの2段階から8段階に増やし、長距離の移動でも疲れにくい着座姿勢を提供する。

ホンダCR-V e:HEV RSブラックエディション｜Honda CR-V e:HEV RS Black Edition

荷室は「考えずに使える」気軽さと、さまざまなライフスタイルに対応できる使いやすさを追求。荷物の出し入れが簡単な開口部の広いフラットな荷室に加え、新たに2列目席にシートスライドを装備したことで、9.5インチのゴルフバッグが4個積めるクラストップレベルの589Lという荷室容量を実現した。

パワートレインは、「アコード」に搭載されているアトキンソンサイクル直噴エンジンと高出力モーターを平行軸配置した新型E-CVTを組み合わせる第4世代e:HEVがベース。

CR-V専用のハイ／ロー2段のエンジン直結ギヤを装備し、ギヤレシオも専用設定された。今回ホンダとして初めて、ローギヤによるエンジンドライブモードを追加したことで、CR-Vが目指す爽快で上質な走りと、高い環境性能を両立するパワートレインへと進化している。

RSブラックエディションにはHonda SENSING 360を搭載

ホンダCR-V e:HEV RSブラックエディション｜Honda CR-V e:HEV RS Black Edition

内外装にブラック加飾を施した「RSブラックエディション」には、レーダーとカメラの広角化、コーナーレーダーの追加により、安全支援の領域を拡大した「Honda SENSING 360」を、ホンダのSUVとして国内初搭載。

街中での対向車とのすれ違いや交差点出会い頭などでの事故回避支援機能や、降坂・横風・白線切れなど、走行環境の変化や外乱に対応したドライバーの運転負荷を軽減する機能を進化させた。高速道路での車線変更や追い越しなどの操作支援、事故を抑制するステアリング制御機能が追加されたのも新しい。

気になるのは、12月11日時点でまだ発表されていない販売価格だ。2020年6月にマイナーチェンジされたCR-Vの最上級グレード「e:HEV EXブラックエディション（4WD）」は税込455万8400円だったが、新型CR-Vがどのような価格設定となるのか、引き続き注目していきたい。

INFORMATION

ホンダ公式サイト CR-V先行情報

https://www.honda.co.jp/CR-V/new/

