Îô²½¤·¤¿ÆâÁõ¤Î¥Ä¥ä¤ÏÉü³è¤Ç¤¤ë¡©»ÔÈÎÉÊ¤ÇDIY¡ª¡ÚÏ¢ºÜ¡§±óÆ£¥¤¥Å¥ë¤ÎB11·¿Æü»º¥µ¥Ë¡¼¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ºÆÀ¸&²÷Å¬²½·×²è #5¡Û
¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ªÈè¤ìµ¤Ì£¤ÎÆâÁõ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼·ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¥¤¥Å¥ë¤Ç¤¹¡£½êÍÃæ¤Î1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯¼°¡ØÆü»º¥µ¥Ë¡¼¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡Ù¤Î¡ØºÆÀ¸¡Ù¤È¡Ø²÷Å¬²½¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥ÈÏ¢ºÜ¡£Âè£´²ó¤Ç¤ÏB11·¿¥µ¥Ë¡¼¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ØºÆÀ¸¡Ù¥Í¥¿¤ÎÉü³è¤Ç¤¹¡£¤ªÂê¤Ï¡¢¡ØÎô²½¤·¤¿ÆâÁõ¤Î¥Ä¥ä¤ÏÉü³è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛB11·¿Æü»º¥µ¥Ë¡¼¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÎô²½¤·¤¿ÆâÁõ¤Î¥Ä¥ä¤ÏÉü³è¤Ç¤¤ë¡©»ÔÈÎÉÊ¤ÇDIY¡ª¡¡Á´12Ëç
¤³¤Î¥µ¥Ë¡¼¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢êô¿§¤·¤ä¤¹¤¤ÀÖÅÉÁõ¤¬¸Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Î³ä¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄøÅÙ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆâÁõ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ªÈè¤ìµ¤Ì£¡£
³°Áõ¤Î±ð¤ä¤«¤µ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÆâÁõ¤ÎÎô²½´¶¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£ ±óÆ£¥¤¥Å¥ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³×¥·¥ÜÉ÷½èÍý¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¼ù»é¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¥«¥µ¥«¥µ¤Ç¥Ä¥ä¤Ê¤·¾õÂÖ¡¢¥É¥¢ÆâÄ¥¤ê¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ï¾åÉô¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ãã¿§¤Ë¾Æ¤±¡¢¥´¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤ÎÀ®·ÁÅ·°æ¤Ï¤¢¤Á¤³¤ÁÉ½ÌÌ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±öÇß¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥Ð¡¼¤âÇò²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÁõ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï±¿Å¾Ãæ¤ËÉ¬¤ºÌÜ¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤·¤«¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¥ß¥«¥ëÍÑÉÊ¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ë¸÷Âô¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¥ì¥¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤«»î¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ªÅ·°æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¥¤êÂØ¤¨¤ä¸ò´¹¤ÇÂÐ±þ¤¬Âç»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²þ¤á¤Æ¤Îºî¶È¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥ä½Ð¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅÉ¤êÅÉ¤ê
ÆâÁõ¤Î¥Ä¥ä¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¥±¥ß¥«¥ëÍÑÉÊ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥Ý¥ê¥á¥¤¥È¤ä¥¢¡¼¥Þ¥ª¡¼¥ë¡¢¹õ¼ù»éÉü³è¤Ê¤É¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀ½ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È99¤Î¡Ø¥ë¡¼¥à¥Ô¥¢¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥¿Ì¤ÅÉÁõ¼ù»éÍÑ¥Ä¥ä½Ð¤·¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥¿¤Ï¡¢¥Õ¥¿¤ò³°¤¹¤È±ÕºÞ¤ò´Þ¤ó¤À¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤ÇÈô¤Ó½Ð¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÉ¤ê¤³¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤ò±ø¤µ¤º¤ª¼ê·Ú¤ËÌ¤ÅÉÁõ¼ù»é¤Î¥Ä¥ä½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÆâÁõÁ´ÈÌ¤Î±ø¤ì¤¬¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¼ÖÆâÍÑ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤È¥¦¥§¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃúÇ«¤ËÀ¶ÁÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ø¤ì¤â¤Ò¤É¤¤¹ØÆþ»þ¤Î¾õÂÖ¡£¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¥á¥Ã¥·¥åÉô¤«¤é³ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢AD¥Ð¥ó´Þ¤àB11·Ï¤Î¤ªÌóÂ«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ ±óÆ£¥¤¥Å¥ë
¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥¿¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ù»é¤Î¥Ä¥ä½Ð¤··Ï¥±¥ß¥«¥ëºÞ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¥¦¥¨¥¹¤Ë¿á¤ÉÕ¤±¤ÆÅÉ¤ê¿¤Ð¤¹ÊýË¡¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥¿¤ÏÊÒ¼ê¤Ç¤É¤ó¤É¤óÅÉ¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢±ú¤ó¤À²Õ½ê¤Ê¤É¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤Éô°Ì¤ÏÅÉ¤ê»Ä¤·¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬·çÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Ä¥ä¥Ä¥ä¾õÂÖ¤Ë¡ª¡¡ÆÃ¤Ë¥«¥µ¥«¥µ¤À¤Ã¤¿¥á¡¼¥¿¡¼¥Õ¡¼¥É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ô¥é¡¼¤¬È¿¼Í¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ÅÉ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ä¥ä´¶¤â¤´¤¯¼«Á³¡£»ÈÍÑ¸å¤Ï¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È³Î¤«¤Ë³ÊÃÊ¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÇ»¤¤¿§¤ÎÆâÁõ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢B11¥µ¥Ë¡¼¤ÏÌÀ¤ë¤á¤Î¥°¥ì¡¼·Ï¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤â¤¢¤ê¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í·àÅª¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÊÎÞ¡Ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢ÆâÁõ¤ÎÊä½¤
¤³¤Î¤Û¤«¡¢³×¥·¥ÜÉ÷¤Î½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Å¤¤¼ù»é¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¥½¥Õ¥È99¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡Ù¤òÍÑ°Õ¡£¸¦ËáºÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¤ËÅ¬ÎÌ¤ò½Ð¤·¤ÆÅÉ¤ê¤³¤à¤È±ø¤ì¤È¥¥º¤¬¼è¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢½³¤êÀ×¤¬¤Ä¤¤¤¿¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Î¤ß¡Ä¡ÄÎÞ¡Ë¤Ê¤É¤Ë»Ü¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥°¥ì¡¼·ÏÆâÁõ¤Îµã¤½ê¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³°Áõ¤Î¥¥º¼è¤ê¤ä¥Ä¥ä½Ð¤·¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ÇÁÝ½ü¡Ü¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥¿¤òÅÉ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ô¥é¡¼¤¬È¿¼Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ë¡£ÅÉ¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ï²èÁü¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ±óÆ£¥¤¥Å¥ë
¤Ê¤ªº£²ó¤ÏÌ¤»Ü¹©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦£±Âæ¤Î½êÍ¼Ö¤Ç¤¢¤ëÆü»º¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø303¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¥ó¥È¡Ù¤â¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¥µ¥Ë¡¼¤Ë¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏËÜÍè¹Ò¶õµ¡¤ä±§Ãè»º¶È¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¡¢¥´¥à¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò»ç³°Àþ¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÆâÁõ¤ÎÎô²½¤Ï¸Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡£UVÊÝ¸î¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë²á¾ê¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥µ¥Ë¡¼¤ÎÆâÁõ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡£Îô²½¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆâÁõ¤ÎÊä½¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢Åß¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¿¥¤¥äÁª¤Ó¡¢¥Û¥¤¡¼¥ëÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
