¡Ú²¤½£¥ê¡¼¥°¡Û¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¡È¶¯¹Ô¡ÉÅêÆþ¤âµÕÅ¾Éé¤±¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¿·´ÆÆÄ¤Ç¸ø¼°Àï2Ï¢ÇÔ
¡¡²¤½£¥ê¡¼¥°¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°Âè6Àï¤¬11Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤Ï3¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿FCSB¡Ê¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡ËÀï¤Ë¸åÈ¾22Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢4ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿6Æü¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¡¢¥º¥¦¥©¥ìÀï¸å¤ËÈ¯Ç®¤Ç2Æü°Ê¾å¿²¹þ¤ß¡¢Á°Æü¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉÌÀ¤±¤Î¡È¶¯¹Ô½Ð¾ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»Ï11Ê¬¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï°ì»þ3¡½1¤È2ÅÀº¹¤Î¥ê¡¼¥É¡£¸åÈ¾9Ê¬¤Ë1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢Æ±22Ê¬¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Î¾åÅÄ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±42Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¼ºÅÀ¤·¡¢ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈïÃÆ¡£¥º¥¦¥©¥ìÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿DFÅÏÊÕ¹ä¤ò·ç¤¯Ãæ¡¢ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥í¡¼¥Þ¤Ë0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¿·´ÆÆÄÂÎÀ©²¼¤Ç¸ø¼°Àï2Ï¢ÇÔ¡£FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤ÏÁ°È¾¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢MF´ú¼êÎç±û¤Ï¸åÈ¾32Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï1¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£Âç²ñ4¾¡2Ê¬¤±¤ÇÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£