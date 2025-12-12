俳優の北村匠海（28）が12日、都内で行われた「SMBC LIFE DESIGN FILM AWARD 2025」表彰式に出席。2025年を振り返り、意識していたことを明かした。

25年で印象に残っていることを聞かれ「朝ドラでの経験」と回答。「先々を見て作品と触れていかなきゃいけない。朝ドラで柳井嵩という役を演じたことが、この先の自分の未来にもつながる有意義なものになりました」と大きくうなずいた。

活動の幅は多岐に渡り、多忙な日々。“家族孝行”をしながら、“自己投資”する機会も増えたようだ。

健康のために「自分の食をアップグレードすることを意識してやっていた。食べ物にまつわることに投資」。食生活を充実させたことで「一度も体を壊した記憶がない」と胸を張り「自分の免疫力を高めことは意識して行ったかな。美味しいものを食べると笑顔も増えていきますし、体が健康になっていくと感じます」とほほえんだ。

同コンテストは、高校・専門学生・大学生を対象にテーマに沿った動画を募集し、“自分に合った銀行口座を選ぶことの大切さ”を伝えることが目的。この日、一次審査を通過した10団体から最優秀賞が決定し、優勝賞金として100万円が贈呈された。

CMキャラクターの北村は審査員として参加し、学生らの高い意識に感銘を受けていた。