松本文部科学相は将棋の福間香奈女流六冠が出産によりタイトル戦で事実上不戦敗となる規定の見直しを要望している件について「全ての人々のそれぞれの状況に配慮して個性と能力を十分に発揮することができる環境を構築することは大変大事なこと」と述べました。

松本文部科学相は、12日の閣議後の会見で、日本将棋連盟は公益社団法人で所管が内閣府のため、「文部科学省として何か指導などできる立場ではない」とした上で、「全ての人々のそれぞれの状況に配慮して個性と能力を十分に発揮することができる環境を構築するということは文部科学省としても大変大事な ことだと思っている」などと述べました。

将棋の福間香奈女流六冠は、去年、妊娠中の体調不良を理由に、対局日程の調整を要望しましたが、認められず、2つのタイトル戦で、「不戦敗」となりました。

その後、日本将棋連盟は「産前6週、産後8週にタイトル戦の日程が一部でも重複する場合、対局者を変更する」などの新規定を導入。これに対し、福間女流六冠は、「タイトル戦の日程は過密であり、 実質的な不戦敗を強いられる」などとして、規定の見直しを求める要望書を提出していました。

要望を受け、日本将棋連盟は「調整が不能の場合の待遇については様々な議論があるため、改定案を調整中」としていて、松本文部科学相は、「日本将棋連盟における検討状況を注視をしていきたい」などとしています。