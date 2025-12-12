石橋杏奈、夫・パドレス松井裕樹投手＆長女・長男と家族で“ホリデーワンダーランド”満喫 子どもたちの“顔出し”近影ショットも
米大リーグ（MLB）・パドレスの松井裕樹投手（30）の妻で、俳優の石橋杏奈（33）が12日、パドレスの公式インスタグラムに登場。夫・松井や子どもたちと“ホリデーワンダーランド”を楽しむ様子が公開されている。
【動画】石橋杏奈＆松井裕樹夫妻、子どもたちとクリスマスを満喫 仲むつまじい家族ショット ※2枚目
投稿では「The Matsuis and Morejons took a trip to Holiday Wonderland」とつづられ、クリスマスの装飾で彩られたイベント会場を歩く松井夫妻の後ろ姿、松井が長女（5）＆長男（3）と笑顔でメリーゴーランドを楽しむ姿が披露された。
ほかにも、松井が長女と手をつなぎ滑り台を楽しむ姿や、松井が「よいクリスマスを！」と話す動画など、親子でクリスマスイベントを満喫する様子が複数枚の写真と動画で公開されており、石橋譲りのえくぼが愛らしい長女＆長男の姿が垣間見られた。
石橋は、松井と2018年に結婚。20年5月に第1子となる女児、22年10月に第2子となる男児、4月に第3子となる女児の出産を発表している。
