【コンラッド大阪】赤が煌めく「The Elegant Red」ストロベリースイーツビュッフェ

コンラッド大阪では、2025年12月1日～2026年2月23日まで「The Elegant Red（ジ・エレガント レッド）」ストロベリースイーツビュッフェを開催中。トレンドカラー“赤”を主役に、約18種のスイーツとセイボリーが並ぶ華やかな世界が広がります。人気のDIYコーナーでは、お好みのパンやクリーム、フルーツでオリジナルのフルーツサンド作りも。ストロベリーの魅力を贅沢にお楽しみください。

赤がきらめく、エレガントなストロベリービュッフェ



鮮やかな赤がきらめくスイーツの世界へ。華やぎと高揚感に包まれる、冬ならではのエレガントな時間が広がります。

スイーツのプレートは、クリスマスツリーの前で撮るのもおすすめ。ツリーの輝きが赤いスイーツをより魅力的に見せてくれます。

椿屋珈琲とダッキーダックで“パンダシュー”がサンタ＆トナカイに変身♡

ストロベリーエクレア





ストロベリーカラーの生地に、たっぷりのカスタードクリームとフレッシュな苺をトッピングした可愛すぎるエクレアです。甘酸っぱい苺と、コクのあるカスタードクリームの甘さが、お口いっぱいに広がります。

ルビーチョコレートのシフォンケーキ

ルビーチョコレートのフルーティーで華やかな酸味とストロベリーの香りを秘めた、シェフこだわりの一品。しっとりとした口溶けとふわふわ食感が絶妙なバランスの、上品な美味しさです。鮮やかなピンク色の生地からストロベリーの香りがふわりと広がり、シェフこだわりのしっとりとした口あたりを生み出します。優雅で上品な美味しさの逸品です。

抹茶とストロベリー





つややかな赤いグラサージュの下に、ストロベリークリーム、抹茶の層、チョコレートスポンジが美しく重なり、まるでアートのよう。

苺の瑞々しい甘みと、抹茶のほのかな苦味が寄り添った上品な美味しさです。

DIYコーナー ・フルーツサンドイッチ

DIYコーナー

好きなベーカリーとお好みのクリームを選び、シェフが目の前でサンドイッチのベースを作ってくれます。お好きなソースやコンディメントを素敵にトッピングするとオリジナルフルーツサンドが完成します。

《3種のクリーム》

ストロベリー、・バニラ、・ピスタチオ

《6種のベーカリー》

ブリオッシュ、クロワッサン、クッキー、スポンジケーキ、ホワイトブレッド、バゲット

《フルーツ》

ストロベリー、・オレンジ、・キウイ、ラズベリー、ブルーベリー



フルーツサンドと一緒のプレートにスイーツを一緒にのせても可愛いです。

このプレートは、児島シェフに作っていただきました。

ベリーサーモン、ストロベリーマスタード

お花のような美しさをまとったベリーサーモンは、まさに芸術品。

とろけるようなサーモンに、甘酸っぱいストロベリーとピリッとしたマスタードの風味が互いを引き立てる、感動の美味しさです。

ペンネパスタ、豚肉の煮込みとビーツのソース

この鮮やかな赤は、土の恵み「ビーツ」で表現されています。じっくり煮込まれた豚肉の深いコクと旨味が、ビーツの優しい甘みと溶け合う、に本格的な味わいです。何度も食べたくなる、忘れられない美味しさです。

ストロベリーリゾット



リッチでなめらかなクリームに、いちごのほのかな酸味が寄り添い、心地よい調和を生み出していました。まさに上質なバランスです。

素材の組み合わせが引き立てる贅沢な美味しさに思わず魅了され、気付けば自然とおかわりしていました。

クリスマス限定のコンラッドベアも一緒に！



お好みのドリンクを添え、スーツやセイボリーの魅力をお楽しみください。

ぜひ、可愛いクリスマス限定のコンラッドベアも一緒に写真に収めて下さいね！

児島大地シェフが紡ぐ、エレガントな赤の世界

長年にわたりホテルパティスリーで経験を積まれた児島大地シェフ。シェフの磨かれた技術を生かした、素材の魅力が素直に伝わるスイーツが楽しめます。ひと口で広がる豊かな味わいは、甘さや質感の調和が心地よく、思わずまた出かけたくなるおいしさ。季節ごとに変わる表情が魅力で、訪れるたびに新しい発見があります。

神秘的な夕刻に輝くニコライ バーグマンデザインのクリスマスツリー



スイーツビュッフェを終える頃には夕景が深まり、ブルーモーメント（神秘的な夕刻の空）をバックに、クリスマスツリーの赤とゴールドがキラキラと輝いていました。クリスマスツリーは、レッド＆ゴールドのツリーは、自然素材のサンゴミズキをベースにしたニコライ・バーグマン氏のデザイン。繊細な装飾が光を受けて輝き、都会の夜景と重なり合う美しいひとときを演出していました。

冬を彩る、華やかなストロベリービュッフェ



季節限定の華やかなストロベリービュッフェ。

赤がきらめく世界観とともに、冬ならではの贅沢な時間をお楽しみください。

■ The Elegant Red（ジ・エレガント レッド）ストロベリースイーツビュッフェ

期間：2025年12月1日（月）～2026年2月23日（月・祝） ※毎日開催

※12/13（土）～2026/1/4（日）の営業時間は変則的。公式HPをご確認ください。

時間：12/1（月）～12/12（金）、2026年1/5（月）～2/23（月・祝）

平日 14:30～16:30（2時間制）

土日祝 14:30～16:00（90分制）

料金：大人 8,000円／お子様 4,000円

※12/20（土）～12/25（木）は 大人 8,500円・お子様 4,250円

■アトモス・イタリアンダイニング（40F）

コンラッド大阪

住所：大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー ウエスト

TEL：06-6222-0111

取材協力：コンラッド大阪