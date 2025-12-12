一般男性との結婚を発表した松村沙友理が１１日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。結婚発表前の収録で「私って、誰と付き合ったら好感度高いんですか？」と聞く一幕が放送された。

この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」として女性芸能人が集合。その中で松村が「私って誰と付き合ったら好感度高いんですか？」と聞いた。見取り図・盛山は「え？」と思わず聞き直した。

Ａマッソの加納は「やっぱり名もなき人じゃないですか？誰も知らない人」というと、リリーが「でもすげえ役員とかだったら好感度下がるよな。ＩＴ社長とか」とポツリ。

すると重盛さと美が「でも、普通の人にいっても面白くない。（レインボーの）ジャンボさんは？」と一時ウワサになった芸人の名を挙げ、他の出演者も「一番好感度が下がらないかも」と賛成だ。

だが重盛は「でもいけないですよ。ある程度のビジュはいると思う」と言い出し、「ジャンボさんじゃない方がまだ好きだと思う」と、相方の池田直人の方がタイプではないかと推察。これに松村は「ちょっと思ったのは、共演して付き合うのはちょっと嫌じゃないですか？仕事の人と付き合うんやって思われるのが…」などと言い出し、見取り図も「ムズいな」と頭を抱えていた。

その直後「言葉通り…急に『一般の方』と結婚発表」と松村の結婚を祝福する画面を放送。「大きい声では言えないんですけど、編集大変でした…（笑）」のテロップが入っていた。