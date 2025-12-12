『婦人公論』（2025年12月号）の料理連載「お料理歳時記」では、「みりんとスパイス」を特集！ まろやかな甘みで素材の持ち味を引き出してくれる、和食に欠かせない調味料、本みりん。実は、カルダモンやシナモンといった香辛料と相性がいいことを知っていますか。スパイスとみりんのマリアージュが楽しめる料理のアイデアを長尾智子さんに習います（撮影＝広瀬貴子 構成＝北村美香 編集協力＝角谷文治郎商店）

『シナモンシロップ』



『シナモンシロップ』の材料

■《 作りやすい分量と作り方 》

・みりん…200mＬ

・シナモンスティック…1本（半分に折る）

・クローブ…2本

小鍋に全材料と水大さじ2（材料外）を入れる。弱火で10分ほど煮詰める。

火を止め、水に浸けて粗熱を取る。とろみ具合はメープルシロップくらい。

＊3週間ほど冷蔵保存可。ミルクティーやコーヒー、アイスクリームなどにも。

『スイートポテトのシナモンシロップ』



甘みを加えないスイートポテトをたっぷりのシロップで『スイートポテトのシナモンシロップ』（撮影：広瀬貴子）

■《 材料（2~3人分） 》

・さつまいも…1本（約300ｇ）

・卵…１個

・無塩バター…30ｇ

・牛乳…大さじ4

■《 作り方 》

（１）さつまいもはピーラーで縦に筋状に皮をむく。大きめの輪切りにし、ゆでるかまたは蒸す。

（２） （１）をボウルに入れ、熱いうちに木べらや麺棒でしっかり潰す。

（３） 卵は卵白と卵黄に分け、卵黄を溶く。（２）にバター、牛乳、卵黄（少し残しておく）と卵白を加え、よく混ぜ合わせる。

（４） バター（分量外）を薄く塗った耐熱容器に（３）を詰める。表面を平らにならし、残りの卵黄を刷毛で塗り、190度に予熱したオーブンで15〜17分焼く。

（５）（４）をスプーンで器に盛り、シナモンシロップをたっぷりかける。

【メモ】

スウィートポテトはマフィン型などに1人分ずつ詰めても

本誌ではミートボール スパイスみりん風味、鶏肉と大根の煮込み山椒みりん麹など5種のレシピを掲載しています！

取材協力：角谷文治郎商店（http://www.mikawamirin.jp/）

