＜お弁当作ってくれない？＞25歳の娘。同期のお母さんに「作らせてる」？タダで！？【第1話まんが】
私はカオリ、50代のパート主婦です。家族は会社員の夫と、娘のアカネ（25歳）。アカネは大学を卒業してから地元で就職し、そのまま自宅から勤務先に通っています。ひとつ屋根の下に親子3人、平和な暮らしではあるのですが……。アカネは実家暮らしなのをいいことに家事ひとつ何もしません。仕事をしてお金を入れているから問題ないと思っているのか、私にすべて丸投げです。そんなある日、私はアカネから「お弁当を作ってほしい」と言われました。
私だって仕事があるし、自分のお昼くらい自分で何とかしてほしいと思いました。「冷蔵庫の食材を使っていいから、適当にお弁当箱に詰めて持っていって」と伝えました。しかしその後も、アカネがお弁当を作っている気配はなく……？
アカネに知らされた思いがけない事実に驚きます。よそのお母さんに毎朝お弁当を作らせて、しかもタダで食べてるって……！？ 恥ずかしすぎるでしょ！ 自分の娘があまりに非常識すぎて、ちょっと頭がくらくらしてきました。
あまりの非常識さに怒ったら、「お母さんが作ってくれないから」と開き直られてしまいました。アカネは実家暮らしなのをいいことに、家のことは私に任せっきり。「家事なんてできなくても生きていけるし」なんて思っているのです。いつまでも子どものような感覚で、親として恥ずかしいかぎりです。
私からモエさんのお母さんに、お礼をしたほうがいいのでしょうか。でも連絡先もわからないし、25歳の娘のことに親が出ていくのもおかしいのかもしれません。
介入するべきか、やめておいたほうがいいのか……？ もどかしさでいっぱいです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
