à¥¢¥Õ¥íÌ¼¤È¥Þ¥Ã¥·¥åÂ©»Òá¤¬¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ½ËÊ¡¡ªà¥µ¥×¥é¥¤¥ºá¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¤§¡¼!!¡×¡Ö´é¤â´Ë¤ß¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤á¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦!!¡×
¥«¥Ä¥é¤ÇÊÑÁõ¡ÄÉã¤ÎÉ½¾ð¤Ï!?
¡¡ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ò¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿à²ÈÂ²¥µ¥×¥é¥¤¥ºá¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ç²Î¼ê¡¦¼Â¶È²È¤Î¾®µ×ÊÝÄ¾µª(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¡¢Ä¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾®µ×ÊÝ½ÕºÚ(Æ±)¤¬¡¢ÊÑÁõ¤·¤Æ½ËÊ¡¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò½ÕºÚ¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾µª¤Ï¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥«¥Ã¥È¡¢½ÕºÚ¤Ï¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤Î¤«¤Ä¤é¤òÃåÍÑ¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂçÀ®¸ù¡¡¥¢¥Õ¥í¤ÇÀøÆþ³Ú¤·¤¹¤®¤¿¤·¤ª·»¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥«¥Ä¥é¾Ð¤¤Å¾¤²¤¿¡¡¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#ÆüËÜ°ì¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤ËSNS¤Çà¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼Åê¹Æá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿·»Ëå¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¤Î´é¤â´Ë¤ß¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤á¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦!!!»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é½Ë¤ï¤ì¤¿¤éºÇ¹â¡×¡Ö¤¨¤§¡¼!!!¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!!¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£