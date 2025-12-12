【父「大学行くなら土下座しろ！」】聞く耳持たず「大卒は人を見下すんだ！」＜第4話＞#4コマ母道場
子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。
第4話 大学に行かなくていい理由【ミサトの気持ち】
【編集部コメント】
うーん……ヒデキさんの言うことが全面的に間違っているとは思いませんし、そういう考え方もアリでしょう。けれど、大切なのはそれをアカリちゃんが望んでいるかということなのです。ヒデキさんにはヒデキさんの人生があり、アカリちゃんにはアカリちゃんの人生があります。私立の学費が高いのであれば奨学金とか、別のアプローチの仕方があるはず。勝手に「大学なんて必要ない」と一刀両断するのは、少し間違っている気がしますよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第4話 大学に行かなくていい理由【ミサトの気持ち】
【編集部コメント】
うーん……ヒデキさんの言うことが全面的に間違っているとは思いませんし、そういう考え方もアリでしょう。けれど、大切なのはそれをアカリちゃんが望んでいるかということなのです。ヒデキさんにはヒデキさんの人生があり、アカリちゃんにはアカリちゃんの人生があります。私立の学費が高いのであれば奨学金とか、別のアプローチの仕方があるはず。勝手に「大学なんて必要ない」と一刀両断するのは、少し間違っている気がしますよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと