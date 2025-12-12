『パペットスンスン』のポップアップが全国6都市で開催決定！ 新アートを使用したグッズなど80点がラインナップ
『パペットスンスン』の期間限定ポップアップ「SUNSUN Candy Store」が、12月26日（金）の東京開催を皮切りに、大阪、名古屋、博多、札幌、仙台の全国6都市で順次開催されることが決定した。
【写真】スンスンもノンノンもゾンゾンもかわいい！ 「SUNSUN Candy Store」の一部グッズを先行公開
■“Candy”がテーマ
今回開催される「SUNSUN Candy Store」は、「Candy（飴やチョコレートなどのお菓子）」をテーマに装飾された店内で、新アートを使用したグッズや初登場となるノンノンとゾンゾンのぬいぐるみなど、約80点のアイテムを販売するポップアップショップ。
グッズは、新アートをデザインした「アクリルキーホルダー」や「ステッカー」に加えて、「眼鏡ケース」や「クッション」といった日常アイテム、「キャンディ缶」などギフトにもぴったりなラインナップがそろう。
また、期間中に合計3000円以上購入した人は、1会計につき1回、「バルーン＋ステッカー」または「ステッカー」がランダムで当たるくじへの参加が可能（価格は税込）。
なお、本イベントでは全日事前予約による入場規制を実施。12月26日（金）〜12月28日（日）の予約（抽選）申込み期間は12月16日（火）18時00分〜12月21日（日）23時59分まで、12月29日（月）〜2026年1月8日（木）の予約申込みは各日の前日18時00分より先着で行われる。そのほかの予約方法の詳細については、ポップアップショップの専用Xアカウントにて発表予定だ。
★「PUPPET SUNSUN Candy Store」全国巡回予定
＜東京会場＞
東京駅いちばんプラザ
開催期間：2025年12月26日（金）〜 2026年1月8日（木）
＜大阪会場＞
ルクア イーレ 4F イセタン クローゼット／プロモーション1・2
開催期間：2026年1月23日（金）〜 2026年2月5日（木）
＜名古屋会場＞
名古屋PARCO 東館B1F PARCO BOX
開催期間：2026年2月14日（土）〜 2026年3月8日（日）
＜博多会場＞
福岡PARCO 本館5階 PARCO FACTORY
開催期間：2026年3月19日（木） 〜 2026年4月5日（日）
＜札幌会場＞
札幌ステラプレイス イースト1F POP UP STORE
開催期間：2026年4月10日（金） 〜 2026年4月26日（日）
＜仙台会場＞
エスパル仙台 本館1F エスパルスクエア
開催期間：2026年4月29日（水） 〜 2026年5月10日（日）
■スンスンが東京駅一番街をジャック
さらにポップアップに先駆けて、12月12日（金）から、東京の東京駅一番街では、館内を巡りながらスンスンたちのスタンプを集める「SUNSUN Stamp Rally」を開催。
また、「SUNSUN Candy Store」をテーマにした装飾やスタンプラリーのオリジナル装飾で東京駅一番街の館内がジャックされるほか、記念撮影が楽しめるフォトスポットも設置される。
そして12月26日（金）からはスンスンのオリジナル館内放送を実施するほか、対象店舗を利用すると、ノベルティのクリアファイルがもらえるプレゼントキャンペーンなども展開。ファンにはたまらない、さまざまな企画が楽しめる。
