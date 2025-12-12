¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡¼¡×11·î´íÆÆ¸øÉ½¤Î¸µ½÷Í¥¡¢´õÎÉÍüà·ãÊÑá¶âÈ±¥¹¥Þ¥¤¥ëÉü³è¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Öµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥´¤¯ÎÉ¤¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×
¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¶âÈ±¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ò¸ø³«
¡¡11·î¤Ë´íÆÆ¾õÂÖ¤È¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ½÷Í¥¤Î´õÎÉÍü(¤¤é¤ê¡¢44)¡á²Æì¸©½Ð¿È¡á¤¬¡¢¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈþÍÆ¼¼¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¼!µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤êà#20Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ§¿Í¤ÎÈþÍÆ¼¼á¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡¼¡×¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤¤smile¤Ç¤¹¡×¡Öµ®½÷¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤êµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢²óÉü¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡¡´õÎÉÍü¤Ï¥É¥é¥ÞGTO¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¡£2024Ç¯9·î¤Ë¿·¤¿¤Ê¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢º£Ç¯11·î18Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬´íÆÆ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·21Æü¤Ë¤Ï°Õ¼±¤¬²óÉü¡£¾Ð´é¤¬Éü³è¤ò¼¨¤¹ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£