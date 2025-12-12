松山英樹、スコッティ・キャメロンを400本所有ってほんと？ ブラッド・ファクソンが秘話を披露
タイガー・ウッズ（米国）がホストを務める「ヒーローワールド・チャレンジ」で、9年ぶりの大会制覇を挙げた松山英樹。最終日は10番パー4でセカンドショットを直接カップに沈めてイーグルを奪うなど「64」をマークしたが、好スコアの大きな要因は、週を通して冴えたグリーン上のパフォーマンスにあった。「パッティングが入ってくれたので、そこでスコアを伸ばすことができて良かった」と松山自身も好調さを口にした。
【写真】ベイカレントクラシックで激写！ 松山英樹のセッティング
松山が愛用するパターが『スコッティ・キャメロン』であることは広く知られているが、なんと400本も所有しているという。この“噂”の出どころはパッティングの名手、ブラッド・ファクソン（米国）だ。スマイリー・カフマン（米国）が配信するポッドキャスト「ザ・スマイリーショー」に出演したファクソンは、最近スコッティ・キャメロンの創設者とラウンドした際に、松山が「400本近い」キャメロンパターを持っていると聞いたと語った。さらにファクソンは、この話を松山本人に直接ぶつけたという。その際の松山の反応について「『イエス』とも『ノー』とも聞きたかったけど…」と笑いつつ、「だから答えは『イエス』と受け取った」と冗談交じりに明かした。一方で、ゴルフ界のレジェンドである故アーノルド・パーマー氏が、オハイオ州の自らの工房に1万本ものクラブを収集していたことは有名な話。それに比べると松山の400本、話しを半分にしても200本だから、パーマー氏に比べると取るに足らないとされた。実際に松山が400本ものパターを所有しているかは定かではないが、「ゴルフトーナメントで勝つことより楽しいことはある？」と優勝会見で問われた松山は、「ノー、ナッシング」と即答。勝つために最適な一本を探し続けるプレーヤーがパターを収集していたとしても、確かに不思議ではない。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
石川遼ら参戦！ 米男子最終予選会 初日の結果
松山英樹がタイガー主宰大会で9年ぶり2勝目 “最終戦V”でいくら稼いだ？
衝撃のアマチュアVから現在まで！松山英樹のスイング変遷
新王者・金子駆大 見据える次のステージ「海外へのスタートライン」
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング
松山が愛用するパターが『スコッティ・キャメロン』であることは広く知られているが、なんと400本も所有しているという。この“噂”の出どころはパッティングの名手、ブラッド・ファクソン（米国）だ。スマイリー・カフマン（米国）が配信するポッドキャスト「ザ・スマイリーショー」に出演したファクソンは、最近スコッティ・キャメロンの創設者とラウンドした際に、松山が「400本近い」キャメロンパターを持っていると聞いたと語った。さらにファクソンは、この話を松山本人に直接ぶつけたという。その際の松山の反応について「『イエス』とも『ノー』とも聞きたかったけど…」と笑いつつ、「だから答えは『イエス』と受け取った」と冗談交じりに明かした。一方で、ゴルフ界のレジェンドである故アーノルド・パーマー氏が、オハイオ州の自らの工房に1万本ものクラブを収集していたことは有名な話。それに比べると松山の400本、話しを半分にしても200本だから、パーマー氏に比べると取るに足らないとされた。実際に松山が400本ものパターを所有しているかは定かではないが、「ゴルフトーナメントで勝つことより楽しいことはある？」と優勝会見で問われた松山は、「ノー、ナッシング」と即答。勝つために最適な一本を探し続けるプレーヤーがパターを収集していたとしても、確かに不思議ではない。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
石川遼ら参戦！ 米男子最終予選会 初日の結果
松山英樹がタイガー主宰大会で9年ぶり2勝目 “最終戦V”でいくら稼いだ？
衝撃のアマチュアVから現在まで！松山英樹のスイング変遷
新王者・金子駆大 見据える次のステージ「海外へのスタートライン」
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング