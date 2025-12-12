『ファミクラストア』嵐の新グッズ発売へ STARTO社独立メンバー含む集合＆相葉雅紀、大野智、櫻井翔のアクスタやフォトも
STARTO ENTERTAINMENTのタレントグッズを扱うオフィシャルストア『ファミクラストア』では、12月21日より、嵐の新グッズを発売することを発表した。
【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子
同ストアの公式サイトでは「嵐の活動再開に伴う商品対応についてのお知らせ」とし、「これまでファミクラストア（ファミクラストアオンラインを含む）では、株式会社STARTO ENTERTAINMENTから独立して個人活動中の二宮和也さん（株式会社オフィスにの）と松本潤さん（株式会社MJC）の商品のお取扱いがございませんでした。このたび嵐のグループ活動再開に際して、関係各社で検討がなされた結果、嵐の集合商品はもちろん、グループ活動にひもづいた個人商品も期間限定で展開される事となりました」と報告した。
続けて「今後とも嵐メンバーとファミクラストアへの応援の程、宜しくお願い申し上げます」と呼びかけている。
今回発売される新商品は「嵐オリジナルフォト2025」各180円（税込み）、「嵐ファンクラブ限定コンテンツ嵐フォト・嵐MovieオフショットVol.1」各180円（税込）、さらに、相葉雅紀、大野智、櫻井翔の「Holiday2025アクリルスタンド」（個人3種／各1800円・税込）やそれぞれの「オリジナルフォト-Holiday2025-」各180円（税込）でこちらは12月24日から店舗、オンラインストアで発売される。
