Snow Man「縁 -YUAN-」、『白蛇：浮生』主題歌続投 佐久間大介「とても大切な曲」
Snow Man佐久間大介と声優の三森すずこがW主演を務めるアニメ映画『白蛇：浮生』（2026年1月30日公開）の日本語吹替版のメインビジュアル、主題歌、本予告映像、メインキャスト、ムビチケ第2弾の情報が解禁された。主題歌は、前作に続きSnow Man「縁 -YUAN-」に決定した。
【動画】Snow Man「縁 -YUAN-」起用の『白蛇：浮生』本予告
主題歌に決定したSnow Man「縁 -YUAN-」は、『白蛇：縁起』『白蛇：浮生』の物語とぴったり合った楽曲ということで再び主題歌への起用が決定。あわせて同曲を使用した本予告編も公開された。
本作は、大ヒットを記録したアニメ映画『白蛇：縁起』（2021年）の続編。南宋の都・臨安。500年の時を経て、白（ハク）はついに宣（セン）の生まれ変わりである仙（セン）と再会する。運命の赤い糸に導かれるように白に惹かれてゆく仙。やがてふたりは永遠の愛を誓い幸せな日常を送るようになる。しかし、高僧の法海が妖怪退治に現れる。法海は、白と青（セイ）が蛇の妖怪であることに気付き、白と仙を引き裂こうとするのであった。浮き世の中で繰り広げられる命を懸けた愛の試練──果たして、ふたりの愛の行く末は。
■キャストコメント
▼仙（セン）役：佐久間大介（Snow Man）
―主題歌決定について
「縁 -YUAN-」は僕とSnow Manにとって、とても大切な曲です。前作『白蛇：縁起』を観た方は懐かしさを感じながらあの時の感動を噛みしめて欲しいし、『白蛇：浮生』から観る方は作品にとても合っている曲なので新鮮に楽しんでもらいたいと思っています。劇場の大迫力の音響で作品とともに「縁 -YUAN-」を体感してください。
