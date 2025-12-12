¿ÀÆàÀîÂç¡¢ÁÀ¤¦¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ®¥¿¥¤¥à¡õ¥·¡¼¥É¸¢¡ÄÈ¢º¬Ï©¤Ë¡Ö½Ð¤ë¤À¤±¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤Ø
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¤«¤é¿ÀÆàÀî¡¦°²¥Î¸Ð¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü£±£°¶è´Ö£²£±£·¡¦£±¥¥í¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°£²£±¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Á°²ó·Ð¸³¼Ô£±£°¿Í¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×
¡¡Áí¹ç£±£¶°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤ò¡ÖÈ¢º¬¤Ë½Ð¤ë¤À¤±¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿ÀÆàÀîÂç¡¦ÃæÌî¹ä´ÆÆÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Á°²ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿£±£°¿ÍÁ´°÷¤¬»Ä¤ëº£Âç²ñ¡£Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¾å°Ì¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡Í½Áª²ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¸Ä¿Í£³£´°Ì¤À¤Ã¤¿µÜËÜÍÛ³ð¡Ê¤Ï¤ë¤È¡Ë¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡¢£³Ç¯½Õ¤«¤é£²¶èµ¯ÍÑ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£¶è´Ö£±£·°Ì¤À¤Ã¤¿Á°²ó£²¶è¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö²Ö¤Î£²¶è¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¼ç¾¤Î¼ò°æ·òÀ®¡ÊÆ±¡Ë¤Ï¡ÖÎòÂå¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤È¥·¡¼¥É¸¢¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£²Æ¹ç½ÉÃæ¤Ë¤ÏÀßÄê¥¿¥¤¥à¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë´ÆÆÄ¤Ø¿½¤·½Ð¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ëµÏ¿¤ò»Ä¤¹Áª¼ê¤â¸½¤ì¡¢ÁØ¤Ë¸ü¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö³Æ¶è´Ö¤Ç¿ÀÆàÀîÂçµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÂ®µÏ¿¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡×¤È¼ò°æ¡£Éü¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ»Îµ¤¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÉ´À¥æÆ°ìÏº¡Ë