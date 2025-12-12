2.5次元アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が11日までに、YouTube公式チャンネルで新曲「パラドックス」のミュージックビデオ（MV）を公開した。同曲は、クラシックの名曲・交響曲第9番「新世界より」のイントロで始まり、大人のルールを壊し未来をつかむ覚悟で聴き手を力強く扇動する新世代グループからの宣戦布告の一曲となった。

今作は、現在YouTube公式チャンネルの登録者数96万人で、目標だった100万人突破を目指す決意を表明する意味合いも込めて、このタイミングでリリースした。11月23日に音源の一部を公開して「TikTokでこの音源が1万本使用されたらMVを公開する」と宣言していた。

メルト・ダ・テンシは「かっこよく歌ったよ」と胸を張り、心音は「ステラ（ファンの呼称）と走り抜いた2025年。2026年もぶちかましていこうぜ」とコメントした。

グループ結成1周年の8月に日本武道館でのワンマンライブ開催という、デビュー当初からの夢を叶えためておらが、もう1つの目標だったYouTubeチャンネル登録者数100万人の突破も、あと少しに迫ってきている。