寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が12月12日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、中国軍レーダー照射問題について意見を交わした。

寺島アナ「中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射問題をめぐり、中国軍が訓練開始前の中国軍と自衛隊による無線のやりとりだとする音声をSNS上で公開し、事前に訓練を通告していたと主張しました。音声データは、中国海軍の艦艇が自衛官に対して中国語と英語で我々の艦隊は計画に基づき艦載機の飛行訓練を行うと呼びかけ、日本側が英語でメッセージを受け取ったと応答する内容です。小泉防衛大臣は中国軍から自衛隊に訓練を開始する旨の連絡があったことは認めた上で、訓練に関する時間ですとか場所を示す事前通報ではなく、危険回避のために充分な情報ではなかったと反論しました。内藤さん、これはどう見ていますか？」

内藤「今回の出来事は、いわゆる防空識別圏のことですよ。要はスクランブルの対象なわけですよ」

寺島「そうです」

内藤「そんなところを飛行機が飛ぶということになると、これは当然、自衛隊だけじゃなくて民間機なりなんなりもありますから、事前に予定された訓練であるならば例えば何日か前、できれば1週間とか10日前にやって、注意喚起をするのが必要ですよね。例えば、あの北朝鮮でさえミサイルぶち込む時には前の日までには言ってるわけですよ。ちゃんとね」

寺島「そこ付近は注意しろっていうね」

内藤「それを、これから始めます、まで言わない。しかも、どこで具体的にやるか言わないっていうのは、それはもう言ったうちに入んないですよ」