櫻坂46松田里奈、お気に入りの1着まとい街歩き 1st写真集新カット解禁【まつりの時間】
【モデルプレス＝2025/12/12】櫻坂46の松田里奈が2026年1月20日に発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、新たなカットが解禁された。
【写真】坂道キャプテン、超ミニ丈で圧巻美脚披露
今回解禁されたのは、街歩きの途中で見せたワンシーン。工事中の標識を真似る姿に、思わず笑顔になってしまうような1枚となっている。事前の衣装決めでは「ジャケットも着てみたい！」と話していたという松田。お気に入りの1着をまとい、楽しそうに街を歩く姿が収められている。
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】坂道キャプテン、超ミニ丈で圧巻美脚披露
◆松田里奈、お気に入りの1着まとった街歩きカット
今回解禁されたのは、街歩きの途中で見せたワンシーン。工事中の標識を真似る姿に、思わず笑顔になってしまうような1枚となっている。事前の衣装決めでは「ジャケットも着てみたい！」と話していたという松田。お気に入りの1着をまとい、楽しそうに街を歩く姿が収められている。
◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】