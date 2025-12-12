乃木坂46梅澤美波、水着ショット公開 “ゼロ距離”な写真集先行カット第4弾解禁【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2025/12/12】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先行カット第4弾が公開された。
【写真】乃木坂キャプテン“ほぼノーメーク”姿
今回解禁されたカットは、梅澤の囁き声が聞こえてきそうな、まさに“ゼロ距離”な水着ショット。ミラノ中心地にあるホテルの屋上プールで、カラフルなストライプ柄の水着姿を披露している。ビーチチェアに横たわりながらこちら側を見つめる視線に、思わずドキッとするような仕上がりに。
梅澤はこのカットについて、「360°見渡す限りミラノの街が一望できて、まるで街の中にプールが浮かんでいるかのような、嘘みたいに綺麗な景色の中で、すごく楽しく撮影できました！こちらはイタリア旅1発目の水着。柄もポップで明るく見せてくれたと思います」と撮影を振り返った。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆梅澤美波、屋上プールでの水着ショット公開
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
