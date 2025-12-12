大沢あかね、逆転美容の全貌を1冊に 美容実用書決定【遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり】
【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの大沢あかねが、2026年2月2日に美容実用書『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）を発売することが決定した。
【写真】40歳3児のママタレ、美肌輝く大胆姿
◆大沢あかね、逆転美容の全貌を1冊に
かつて「朝、顔を洗うのも面倒だった“放置肌”」。そんな大沢あかねが、36歳で一念発起。三児の母・多忙なタレントとして、育児と仕事の合間に見つけた、現実的で続く美容法＝“お風呂美容”。本作は「外側1割・内側9割」の考え方で、忙しくても“お風呂の20分”を最高の美容時間に変えるアイデアが満載である。（modelpress編集部）
◆大沢あかねコメント
三児の母として育児中心の生活。仕事も、ロケあり・生放送ありで超多忙！ 朝、顔を洗うのもめんどうだった放置肌の私が、36歳から一念発起！ 『私はきれい売りじゃないし…』とサボってきた呪いを美容が解いてくれました。私の美容は伸び代が売り！「キレイな方がいい」って時代じゃないけど、自分くらいは自分のこと、キレイって思いたい！ 手抜きが得意な私が実践している、美肌のためのマイルールをお届けします。
◆「遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり」見どころ
・美容オンチだった私も「お風呂美容」だけはサボらなかった
- ふっくら蒸しているような美肌作り
・保湿は“外1：内9”割
-水を飲んで、汗をかく！塗るより大切な、インナーケア思考
・「乳液サンドイッチ」保湿
- トコトン潤う「乳液→化粧水→シートマスク→化粧水→乳液→クリーム」
・出しっぱ運用
-“しまうとサボる”問題を解決。続けるコツは、意思より仕組み
・リップクリームは3本常備 ほうれい線にはクリームを埋め込む
-肌も、唇も過保護でOK
・40歳を過ぎてやってきたメイク熱
- 若い頃の透明感を再現 下地にラベンダーカラーを仕込む
