【大雪・大雨情報】日曜日は全国的に荒れた天気に

北日本を中心に冬の嵐が続いています。 東北地方では「暴風雪」に、北海道や北陸でも大雪や高波に警戒が必要です。さらに、この週末は新たな低気圧が急発達しながら通過するため、全国的に天気が荒れる見込みです。

【雨・風シミュレーション13日（土）～15日（月）】は画像で掲載しています。

これからの天気：北日本の大雪と吹雪

現在、日本付近は冬型の気圧配置となっており、北日本の上空にはマイナス42℃以下の強い寒気が流れ込んでいます。 北日本では、3時間で15センチ前後の雪が観測されている所があります。暴風雪や雪による交通障害などに警戒してください。雪シミュレーションは画像で掲載しています。

13日（土）～14日（日）次の冬の嵐が接近 全国で大荒れか

13日土曜日になると、冬型の気圧配置はいったん緩みますが、油断はできません 。 西から新たな低気圧が近づくため、西日本では13日、雷を伴った激しい雨や突風のおそれがあります 。

14日（日）低気圧が急速に発達 本州南岸から北へ

14日日曜日は、さらに警戒が必要です。低気圧が「急速に発達」しながら本州の南岸から北海道方面へ進む予想です。関東でも風が非常に強まるおそれがあります。

北日本～東日本： 14日は広い範囲で「暴風」や「暴風雪」、海は「大しけ」となる見込みです。北海道は再び大雪となるおそれがあり、警戒が必要です 。

予想される雪の量

13日朝までの24時間に予想される雪の量は、多い所で以下の通りです 。

東北地方： ５０センチ北海道： ４０センチ 北陸地方： ３５センチ

気象台から発表される最新の気象情報や、交通情報を確認してください。

雨・風シミュレーション13日（土）～15日（月）

画像で掲載している雨・風シミュレーションでは、14日日曜日は、急速に発達する低気圧の影響で、全国的に風が強く、雨の激しく降る所があるでしょう。雨と風のピークは、時間の経過とともに西から北へと移動していきます。

【14日（日）午前の雨・風シミュレーション：東海・関東】

日曜日の午前中で、活発な雨雲は東へ進み、東海や関東地方では、午前中を中心に雨脚が強まるでしょう。 風も強く、沿岸部を中心に横殴りの雨になったり、激しい雨が降るおそれがあります。南寄りの風も非常に強く吹くため、交通機関への影響にも注意が必要です。 一方、西日本の雨は朝のうちでピークを越え、天気は急速に回復へ向かうシミュレーションとなっています。

【14日（日）午後の雨・風シミュレーション：北日本】

午後は、荒天の中心が北日本へと移ります。 東北や北海道では、昼過ぎから夜にかけて雨や風が急激に強まるでしょう。地図上の黄色やオレンジで示された活発な雨雲がかかり、大荒れの天気となる見込みです。 特に北海道の太平洋側などでは、夜遅くにかけて暴風のおそれがあります。

【14日（日）夜～15日（月）雨・風シミュレーション】

低気圧が通過した後、月曜日の朝にかけても、北日本や日本海側を中心に風の強い状態が続きそうです。

シミュレーションは実際の雨の降り方や風の吹き方と異なる場合があります。気象庁から発表される情報を確認してください。

15日（月）までの雪シミュレーションは画像で掲載しています。

