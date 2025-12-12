「まさかあの子が巨人のドラフト1位になるとは……」

巨人2位・田和廉 京都出身、母との東京進出は親戚一家の一間から始まった

最速152キロ左腕の巨人のドラフト1位・竹丸和幸（23=鷺宮製作所）。小2で入団した広島の軟式学童野球の「温品ヤングウルフクラブ」の恩師・枝根隆二監督（64）はこう言って目を丸くした。

巨人の阿部慎之助監督（46）はドラフト指名後、「全てのボールが素晴らしい。即戦力として見てるけど、まだ伸びしろを感じる。プロに入って今まで以上にいろんなボールを磨いて、球界を代表するピッチャーになれるんじゃないかと思っての獲得」と絶賛。その口ぶりからすれば、開幕ローテ入りもありそうだ。そんなドラ1左腕はどんな子どもだったのか。前出の枝根監督が言う。

「当時は特に秀でたものはありませんでしたが、投球フォームが抜群にきれいで、ひとつも直すところがなかった。コントロールも良かったから、投げ方については口を出したことはありません」

性格は温厚ながら、芯は強かった。枝根監督が続ける。

「物静かなタイプで言葉少なでしたが、弟がいることもあって、小学生ながら下級生の世話を焼いたり、気配りのできる子でした。『いいやつ』だから、中学生以降も後輩に慕われたようです。うちは厳しく指導するチームで、戦う姿勢やヤル気が見えない時は『やりたくないなら帰れ！』と怒ることがあります。今どき、すぐに泣いちゃう子が多いのですが、竹丸は怒っても平気な顔をしていた。何があっても泣いた姿を一度も見たことがありません」

こう証言する枝根監督にとって、忘れられない試合があるという。

「くさいところ」を突かずど真ん中へ

「広島信用金庫旗大会という大きな大会で、竹丸に準決勝のマウンドを託しました。1点差で勝っていて、いよいよ終盤。抑えれば決勝進出という場面で、相手の一番いいバッターが打席に入った。走者がいたので、私はマウンドに行って『くさいところを突いて歩かせてもいい』と指示を出したにもかかわらず、初球をど真ん中に投げてホームランを打たれ逆転負け。後で聞いたら『失投です』と答えたけど、コントロールは抜群だから失投ではないでしょうね。きっと好打者と勝負したかったんだと思います。気持ちが強い子です」

広島の崇徳高、城西大時代は無名に近い存在だった。

「高校時代は3番手か4番手。大学時代もリリーフ。エースとしてフル回転していないから、肩を酷使していない。その分、まだ伸びしろがあります」（同）

巨人は今季、先発陣が崩れ、平均投球回数5.4回、クオリティースタート（6回以上自責点3以内）率46.2％はともにリーグワースト。即戦力左腕は巨人の救世主になれるか。

◇ ◇ ◇

竹丸はどのようにしてドラ1の評価を得られるまでになったのか。その驚くべき成長曲線とは。

