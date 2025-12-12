世界最高峰は「そこ」だけじゃない。

【梅ちゃんのツアー漫遊記】永嶋花音ちゃんとコンビを組んでわかったファイナルQTの戦い方

12月はツアー予選会の「季節」だ。米女子ツアーは、今季シード落ちした渋野日向子（27）と西村優菜（25）が最終予選会をクリア。初挑戦の桜井心那（21）も来季の出場権を獲得した。

米ツアーも現地11日から米フロリダ州のTPCソーグラスで最終予選会が行なわれており、日本勢は2次予選会を突破した石川遼（34）と杉浦悠太（24）に、11月のダンロップフェニックストーナメント終了時点の賞金ランク1位の資格で、今季賞金王の金子駆大（23）が参戦。4日間72ホールで176人中、上位5人が来季のツアー切符を手にする。

アジアン・ツアーの最終予選会は、12月17日から21日までの5日間、タイのレイクビューリゾート&GCで開催される。

アジアン・ツアーというと、欧米ツアーより「格下」に見られているが、今は莫大な賞金を稼げるLIVゴルフ（以下LIV）への登竜門になっているから、予選会を受ける選手の目の色は違う。

今季は21試合が組まれたアジアン・ツアーは現在、LIVのスポンサーでもあるサウジアラビア政府系基金がバックアップしている。21試合中、8試合は高額賞金の「インターナショナルシリーズ」となっており、優勝賞金は36万ドル（約5616万円）。同シリーズ8試合のポイントランク（PR）上位2人は来季LIVの出場が適う。浅地洋佑（32）が同ランク2位で、その切符を掴んだが、目の前にLIV切符がチラついているのが比嘉一貴（30）だ。

こちらは、同ツアーの年間PRのトップに立っている。10日にサウジアラビアで開幕した最終戦でトップの座を守り、年間王者になれば、来季はLIVでプレーできる。

LIVの賞金は超破格



「金満ツアー」と揶揄されるだけにLIVの賞金は超破格。今季の賞金1位は13試合に出場したJ・ラーム（31.2021年全米オープン、23年マスターズ覇者）の約3161万ドル。今の為替で換算すれば日本円で約49億円（12月11日現在）。35位の香妻陣一朗でも314万6583ドル（約4億9000万円）の稼ぎがあった。

ちなみに、今季米ツアーの賞金トップは21試合に参戦したS・シェフラー（29）の約2766万ドル（ポイントランク1位のボーナス等を除く）。日本円で約43億円。LIVに負けているのだ。

世界ランク対象外のLIVのメンバーで4大メジャーに出場できるのは、一部を除き、同大会の歴代優勝者のみだったが、今年は全米オープンが大会前のLIVの個人戦ポイントトップに出場資格を与えた。トップ10位内は地区予選会を免除し、最終予選会への出場を認めるなど固い門戸が広がった。

米ツアーメンバーになるには、下部ツアーや欧州ツアーからの昇格や予選会からの道はあるものの簡単ではない。まずは高額賞金大会のあるアジアツアーでそこそこ稼ぎ、LIVを目指す選手は多い。合言葉は「カネを稼ぐならアジアからLIVへ行け！」だ。