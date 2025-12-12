１２日前引けの日経平均株価は前営業日比４６１円２２銭高の５万０６１０円０４銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億８７８万株、売買代金概算は３兆６０３３億円。値上がり銘柄数は１４４０、対して値下がり銘柄数は１３６、変わらずは３０銘柄だった。



前日の米株式市場でＮＹダウが最高値を更新するなど、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ決定後のリスク選好ムードが続くなかで、東京市場では主力株を中心に買いが優勢となった。日経平均は一時５万１０００円台に乗せ、上げ幅を９７０円超に広げる場面があった。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）はザラ場の最高値を連日で更新。４日につけた終値ベースの最高値を上回って推移している。プライム市場の値上がり銘柄数は約９０％に上った。一方、決算を発表した米ブロードコム＜ＡＶＧＯ＞の株価は時間外取引において上昇後に下値を探る展開となり、ＡＩ・半導体株への物色意欲に水を差す格好となった。前日に急落したソフトバンクグループ＜9984＞は自律反発狙いの買いが先行した後に値を消す展開となり、日経平均の上値を圧迫した。なお、きょう算出された日経平均先物・オプション１２月物の特別清算指数（ＳＱ）は５万０５３６円５４銭だったとみられている。



個別ではトヨタ自動車＜7203＞や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、日立製作所＜6501＞が買われ、伊藤忠商事＜8001＞や住友不動産＜8830＞、ファーストリテイリング＜9983＞が頑強。ファナック＜6954＞や信越化学工業＜4063＞が株価水準を切り上げ、住友金属鉱山＜5713＞や東京電力ホールディングス＜9501＞が値を飛ばし、ビジョナル＜4194＞が大幅高となった。半面、アドバンテスト＜6857＞や東京エレクトロン＜8035＞、ディスコ＜6146＞が軟調。カプコン＜9697＞が値を下げ、Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ＜7095＞が急落した。



