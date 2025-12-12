【RIZIN】アーチュレッタが来日不可能で欠場 新居すぐるの対戦相手は調整中
12月31日開催の『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）で行われる予定だった「フアン・アーチュレッタvs.新居すぐる」戦が、アーチュレッタの入出国に関するトラブルにより来日が不可能で欠場となったため、中止が発表された。
なお、新居の新たな対戦相手は現在調整中。残り3週間を切ったなかで、誰に白羽の矢が立てられるか。
■『RIZIN師走の超強者祭り』対戦カード
・フェザー級タイトルマッチ
（王者）ラジャブアリ・シェイドゥラエフvs.（挑戦者）朝倉未来
・ライト級タイトルマッチ
（王者）ホベルト・サトシ・ソウザvs.（挑戦者）野村駿太
・女子スーパーアトム級タイトルマッチ
（王者）伊澤星花vs.（挑戦者）RENA
・バンタム級タイトルマッチ
（王者）井上直樹vs.（挑戦者）ダニー・サバテロ
・フライ級タイトルマッチ
扇久保博正vs.元谷友貴
・フェザー級
クレベル・コイケvs.ヴガール・ケラモフ
・フェザー級
斎藤裕vs.YA-MAN
・バンタム級
福田龍彌vs.安藤達也
・フライ級
神龍誠vs.ヒロヤ
・フェザー級
カルシャガ・ダウトベックvs.久保優太
・バンタム級
後藤丈治vs.ホセ・トーレス
・ライト級
ブラックパンサー“ベイノア”vs.イルホム・ノジモフ
・フライ級
篠塚辰樹vs.冨澤大智
・バンタム級
芦澤竜誠vs.ジョリー
・RIZIN甲子園2025決勝戦
須田雄律vs.ヤマザト・エンゾ・マサミ
