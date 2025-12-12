Snow Man佐久間大介＆三森すずこW主演『白蛇：浮生』メインビジュアル＆ムビチケ第2弾解禁 佐倉綾音ら続投＆新キャストに武内駿輔
Snow Man佐久間大介と声優の三森すずこがW主演を務める映画『白蛇：浮生』（2026年1月30日公開）の日本語吹替版のメインビジュアル、主題歌、本予告映像、メインキャスト、ムビチケ第2弾の情報が解禁された。
【動画】Snow Man「縁 -YUAN-」起用の『白蛇：浮生』本予告
メインビジュアルは、ふたりの赤い糸で結ばれた運命が表現された。
追加メインキャラクターは、前作から続投の佐倉綾音、杉田智和、悠木碧が担当。新キャラクターの法海は武内駿輔が務める。
また、ムビチケカード第2弾が25日より全国上映館（一部劇場を除く）、通販サイトで発売決定。購入特典として、特製フレークシールセットが付く。ムビチケ前売券（オンライン）も同日に販売をスタートする。
本作は、大ヒットを記録したアニメ映画『白蛇：縁起』（2021年）の続編。南宋の都・臨安。500年の時を経て、白（ハク）はついに宣（セン）の生まれ変わりである仙（セン）と再会する。運命の赤い糸に導かれるように白に惹かれてゆく仙。やがてふたりは永遠の愛を誓い幸せな日常を送るようになる。しかし、高僧の法海が妖怪退治に現れる。法海は、白と青（セイ）が蛇の妖怪であることに気付き、白と仙を引き裂こうとするのであった。浮き世の中で繰り広げられる命を懸けた愛の試練。果たして、ふたりの愛の行く末は。
■キャストコメント
▼青（セイ）役：佐倉綾音
5年ぶりの日本公開ということで、またセイに会えることに驚き、とてもありがたいことだと感じました。応援してくださる方々の声があって結んだ実だと思いますので、日本の皆さまに吹替えでも楽しんでいただけるよう精一杯の準備をして臨みました。吹替版も魂こめてお届けしますので、たくさんの方に楽しんでいただけるよう願っております。
▼李（リー）役：杉田智和
作品のコメディ部分をほぼ全て任された感じがするので、誠実に向き合いました。完成した映像を観るのが楽しみです。たとえ何度世界が作り直されても、「宣、みんな、忘れてないぞ」はらまきならこう言うかもしれません。よろしくお願いします。
▼宝青坊の主（ホウセイボウノヌシ）役：悠木碧
『白蛇:縁起』も十分に多くの方にご覧いただけた作品でした！しかし当時から、本シリーズの続編はさらに人気があると聞いていたので、続編もいつか携われたらいいな〜と楽しみにしておりました！願いがかなってとてもうれしいです！宝青坊の主は、敵ではありませんが、決して味方でもありません。そんな食えないポジションと物理的にも裏表する特有の立ち回りが魅力的なキャラクターです。今作ではそんな彼女の魅力も120％に増されています！味方かどうかは“価値”次第。そんな彼女を、私自身もとっても楽しく演じさせていただきました！ぜひご覧ください！
▼法海（ホウカイ）役：武内駿輔
この度法海の吹替えを担当しました。武内です。
まずそのアニメーションの空気感に圧倒されました！題材となる舞台の湿度まで伝わってくるような、丁寧な描かれ方。種族を越えた愛、それに対する法海の正義、映画としてとてもまとまっていておもしろいです！
あと、こんなにもイケメンなお坊さんをやるのは初めてです。それにしても自分、坊主で三白眼役が多い気がします。なんか出てるんでしょうか。記念に自分も人生初めて坊主にしてみました。関係ないですね。
映画『白蛇：浮生』お楽しみに！
