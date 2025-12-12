『好きな男性アナ』2位赤荻歩アナ、応援に感謝 同僚アナが笑顔で祝福も「南波アナは撮れず…泣」
TBSアナウンサー公式インスタグラムのストーリーズが12日、更新され、同日オリコンニュースが発表した毎年恒例の『好きな男性アナウンサーランキング』で2位にランクインした赤荻歩アナウンサーを、同僚アナが祝福した。
【2025年ランキング表】“ベテランアナ”強い…圧倒的存在感を放った2025年『好きな男性アナ』TOP10
ストーリーズには、花束を持った赤荻アナのほか、笑顔の南後杏子アナ、伊藤隆佑アナ、熊崎風斗アナが集結。「ラヴィット×昼ニュースチームで記念撮影」とし、「いつも応援ありがとうございます」と感謝した。
一方で、1位を獲得した南波雅俊アナについては「南波アナは撮れず…泣」と撮影ができなかったことを嘆いた。
【2025年ランキング表】“ベテランアナ”強い…圧倒的存在感を放った2025年『好きな男性アナ』TOP10
ストーリーズには、花束を持った赤荻アナのほか、笑顔の南後杏子アナ、伊藤隆佑アナ、熊崎風斗アナが集結。「ラヴィット×昼ニュースチームで記念撮影」とし、「いつも応援ありがとうございます」と感謝した。
一方で、1位を獲得した南波雅俊アナについては「南波アナは撮れず…泣」と撮影ができなかったことを嘆いた。