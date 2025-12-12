矢野未希子、広々とした新居の庭で柚子を“大収穫”「みっこちゃん上手！」「柚子風呂出来ますね」と反響
モデルの矢野未希子（39）が9日、自身のインスタグラムを更新。新居の庭で柚子を収穫する姿を公開し、ナチュラルな暮らしぶりが話題を呼んでいる。
【動画】「みっこちゃん上手！」広々とした新居の庭で柚子を収穫する矢野未希子
矢野は「新居に引っ越したらクリスマスツリー置きたいなぁと思っていたけど、お休みの日はお庭の手入れで大忙し 我が家のクリスマスツリーならぬ柚子の木、大収穫」とつづり、冬晴れの青空の下、広々とした庭で柚子を収穫する姿を披露。
黒のダウンジャケットに白のパンツ姿で、高枝バサミを使いながら木に実った柚子を丁寧に摘み取るナチュラルな様子を見せた。
コメント欄には、「みっこちゃん上手！」「柚子風呂できますね」「お庭が広そうだからお手入れ大変そうですね」などの声が寄せられ、ファンからはその丁寧な暮らしぶりを称賛するコメントが相次いでいる。
