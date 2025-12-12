安藤優子「仕事の途中に全力で買い出し」 “手当たり次第買い込んだ”豪華和食ディナーを公開「整えられた食卓が素敵」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が11日、自身のインスタグラムを更新。仕事の合間に買い出しをして作ったという“豪華な夕食”を公開した。
【写真】「鱈と白子のお鍋、良いですね〜」安藤優子の豪華和食ディナー
安藤は「昨日は仕事の途中に全力で買い出し（笑）手当たり次第買い込んだので､テーブルいっぱい（笑）メインは鱈と白子のお鍋」と紹介。さらに「鰹のドボンとは、鰹のたたきを角切りにして、お醤油と紹興酒､ニンニクのすりおろしを混ぜた漬け汁にドボンさせた（笑）もの」「鮪はすきみを､ネギ､沢庵､納豆､大葉､海苔などで巻いて食べます」と料理の詳細を丁寧に説明している。
写真には「鱈と白子のお鍋」「鰹たたきとドボン」「笹かまで板わさ」「蛸ぶつ」「鮪のたたき」など、料亭さながらの和食が並び、愛犬・タンちゃんがテーブルの下で“スタンバイオッケイ！”の姿を見せるかわいらしい様子も。
豪華な和食メニューと、愛犬との温かい日常が垣間見える投稿に、ファンからは「テーブルいっぱいのお料理美味しそうですね〜タンちゃんの落ちてこんがなの写真がとても可愛らしいです」「鱈と白子のお鍋、良いですね〜。レシピを教えて下さい」「昨日のメイン私の超好み…作りたいです」「タンちゃんの小首傾げが、愛くるしいですね。お忙しいのに、整えられた食卓が素敵です」「タンちゃん、残念。なかなか上手いこと落ちてきませんねえ」との声が寄せられていた。
