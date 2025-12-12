歌手の藤井フミヤ（63）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。大物女優のプライベートでの姿について語った。

同番組では、長年家族ぐるみで親交のある女優・大地真央と共演。番組冒頭で藤井が「最近ではカニをね、わざわざ福井までね」と切り出すと、大地も「カニを食べに行くだけのために日帰りで」と告白。福井での滞在時間はたった4時間だったといい、大地は「フミヤ君が“お酒5人で2合だよ”って怒ってた、それぐらいカニに集中して」と満喫。藤井は「今年分のカニは食べた」と振り返った。

その後互いのステージでのオーラの話題になり、藤井は「真央さんは（オーラを）消してきたつもりだろうけど、1回熱海の花火を見に行こうっていう話になって」と回想。駅の構造を「熱海って一番奥が新幹線で、ずーっと長い通路があって、改札口がある」と解説しながら「一番奥から出て来た時から、“出た！大地真央！”みたいな」と振り返ると、大地は「バレた？」と笑った。

そして藤井が「またコレね、旦那さんも派手な格好をしてるんだよね」と、大地の夫でインテリアデザイナー・森田恭通氏の容姿に触れると、大地は「そうなのよ、ロン毛のメガネだから。金髪だったり、ちょっと赤みがかったりとかいろいろね」と苦笑。藤井は「片方は全身シャネルだしさ。何にも消してないもんね、2人して。消してるの？一応帽子とか被ったりしてるけど」とあきれていた。