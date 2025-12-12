J2・藤枝MYFCは12日、公式サイトで槙野智章氏が新監督に就任し、来シーズンよりチームを指揮することを発表しました。

この発表に併せて槙野氏もコメント。「この度、藤枝MYFCの監督に就任しました。サッカーと時間(とき)を刻む蹴球都市である藤枝の地で、Jリーグの監督としてのキャリアをスタートできることを心から嬉しく思います。100年を超える蹴球愛に溢れた伝統を持つ藤枝という街、サポーター、関わるすべての人々がまだ見られていない新しい景色を皆さんと共に見られるように、監督として魂を込めて、情熱を注いでいきます。僕は監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じて志太榛原地域を盛り上げていきたいと思っています。最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し、週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチーム作りを目指しますので、楽しみにしていてください！」と意気込みをつづりました。

槙野氏は現役時代、DFとして日本代表やJ1の広島や浦和、神戸などで活躍。現役引退後はサッカー解説者などを務め、今回プロクラブの指導者へと転身することが決まりました。