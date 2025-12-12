ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 気象庁が午後0時50分から会見 青森県東方沖で起きた地震で津波注意… 気象庁が午後0時50分から会見 青森県東方沖で起きた地震で津波注意報 気象庁が午後0時50分から会見 青森県東方沖で起きた地震で津波注意報 2025年12月12日 12時6分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう午前11時44分ごろ、青森県東方沖で起きた地震で津波注意報が出たことに関して、気象庁は午後0時50分から会見を開きます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, 徳島, 置床工事, 老人ホーム, 法要, 海, 葬祭, 老後, イベント, 金属加工