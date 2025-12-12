前の話を読む。サトコからの手紙を読んだ佐野は、サトコの変わらぬ様子に安心した。相変わらず横田との不倫をやめられないミチオ。しかし帰宅するとサトコから「話がある」と言われ…。


■深夜に夫婦で話し合い



■離婚話に慌てた夫は



■後継者になれない理由



■ここでも決められないミチオ…


サトコはミチオに離婚を切り出しました。
過去の自分の行いを反省し、ミチオが横田と不倫していることを知りながら、慰謝料も払う覚悟です。

過去を清算して、新たな人生を歩むために…。

いきなり離婚を切り出されたミチオは動揺し、本音を漏らします。
「会社を継げなくなる！」

ミチオを後継者にすることこそ、サトコが一番避けたかった事態です。
後継者になりたいがために、ミチオが自分と結婚を続けている本音を聞かされて、ショックを受けるサトコ…。

しかし気丈に「自分の結婚相手が会社を継ぐとは決まっていない」と言い返します。

サトコの返事を受けて「慰謝料をもらって離婚と、結婚を続けるのとどちらが得か」を考え出したミチオ。

そしてやっぱりすぐには決められないようで
サトコはミチオの返事を待つことになりました。

どこまでも自分本位のミチオ…。
真人間になってくれよ！

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

(とりまる、ねこぽちゃ)