◎全国の天気

北陸と北日本の日本海側は広く雪や雨が降るでしょう。北日本は大雪や吹雪にご注意ください。一方、太平洋側は晴れて、空気が乾燥しそうです。北寄りの風も強まるため、火の用心を心がけましょう。

【火事の予防、できること】

家の周りに燃えやすい物を置かない、ゴミは定められた日に集積所に持ち出す、たばこの投げ捨てをしない、風の強いときはたき火をしない、電気器具は正しく使う、ストーブの近くで洗濯物を干さない。など、身の回りでできることから気をつけましょう。

◎予想最高気温

前日より5℃以上低い所が多く、北日本と北陸では真冬のような寒さとなりそうです。金沢は前日より11℃低い6℃、仙台は11℃低い3℃の予想です。札幌は氷点下4℃、青森は氷点下1℃で、真冬日となる予想です。関東から西日本も10℃前後で、風が冷たく感じられそうです。東京は11℃、名古屋と大阪は10℃、福岡は13℃でしょう。

◎週間予報・大阪〜那覇

13日(土)西日本は、昼間は晴れますが、夕方以降は九州で雨が降り出すでしょう。13日(土)の夜から14日(日)の午前にかけては、広い範囲で雨となりそうです。山陰はその後、15日(月)も雨や雪が降るでしょう。17日(水)は各地で雲が広がり、山陰や九州で雨が降りそうです。厳しい寒さは、来週半ばから少し緩む見込みです。

◎週間予報・札幌〜名古屋

関東は13日(土)夜遅くから雨が降り出すでしょう。東京は13日(土)日中は晴れ間がありますが、最高気温は8℃と真冬の寒さとなりそうです。14日(日)は広い範囲で雨や雪となり、風も強まる予想です。15日(月)にかけて各地で荒れた天気となるでしょう。北日本は大荒れとなるおそれもありますので、今後も最新の情報にご注意ください。