ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東海道新幹線 品川〜小田原間の上下線で運転見合わせ 東海道新幹線 時事ニュース 【速報】東海道新幹線 品川〜小田原間の上下線で運転見合わせ 【速報】東海道新幹線 品川〜小田原間の上下線で運転見合わせ 2025年12月12日 12時2分 TBS NEWS DIG JR東海によりますと、東海道新幹線は品川と小田原の間の上下線で運転を見合わせています。