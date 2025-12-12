±âÈþ¤ÎµìÎ¦·³Ë¤Âæ¤ËÍî½ñ¤¡¡¹ñ»ËÀ×¡¢¼¯»ùÅç¸©·Ù¤¬ÁÜºº
¡¡¼¯»ùÅç¸©À¥¸ÍÆâÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢±âÈþÂçÅç¤Ë¤¢¤ëµìÎ¦·³»ÜÀß¤Ç¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤Î¹½À®°äÀ×¡ÖÀ¾¸Å¸«Ë¤ÂæÂè2´ÑÂ¬½êÀ×¡×¤ÇÍî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹õ¿§¤ÎÌýÀ¥Ú¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ö71129¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä®¶µ°Ñ¤ÏÊ¸²½Ä£¤ËÊó¹ð¤·¡¢À¥¸ÍÆâ½ð¤¬Èï³²ÆÏ¤ò¼õ¤±Ê¸²½ºâÊÝ¸îË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2´ÑÂ¬½êÀ×¤ò´Þ¤à¡Ö±âÈþÂçÅçÍ×ºÉÀ×¡×¤Ï¡¢ÂçÅç³¤¶®ËÉÈ÷¤Î¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µìÎ¦·³¤Î·³»ö°äÀ×¡£2023Ç¯¤Ë¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ä4¥»¥ó¥Á¡¢²£10¥»¥ó¥Á¤Ç½ÐÆþ¤ê¸ýÆâÂ¦¤Î¾åÉôÊÉÌÌ¤Ë¤¢¤ê¡¢7Æü¸á¸å¤ËÃ´Åö¿¦°÷¤¬È¯¸«¤·¤¿¡£