世界を席巻するTREASUREの“冠特番”続編が放送決定！日本でさらなる活躍を目指しバラエティを学ぶ

12月26日（金）・28日（日）の2回にわたり、大人気ボーイズグループ・TREASUREの冠特番『トレバラSecond〜TREASUREのバラエティ塾〜』が放送されることが決定した。

2020年8月にサバイバルオーディション番組『YG宝石箱』を経て、YG ENTERTAINMENTからデビューしたグローバルボーイズグループ・TREASURE。2021年には新人賞を総なめし、「怪物新人」という称号を獲得した。

2024年には、自身2度目となるJAPAN TOUR「2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN」で、全7都市8会場16公演をまわり、総動員数30万人という1stツアーを上回る記録を更新。

同年7月からはファンミーティング「2024 TREASURE FAN MEETING〜WONDERLAND〜」を全6都市23公演、総動員数17万人という韓国ボーイズグループとしては異例の規模で開催した。

今年も「2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN」、そして現在は「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN」で全国5都市を駆け巡り、2026年2月10日（火）・11日（水）には京セラドーム大阪でファイナルを迎えるまさに“ライブ重視型”グローバルボーイズグループとして大きな注目を集めている。

そんな彼らが、さらなる活躍を目指し、日本のバラエティを学ぶ『トレバラ〜TREASUREのバラエティ塾〜』。

2023年に放送された同番組の続編『トレバラSecond〜TREASUREのバラエティ塾〜』として、さまざまな日本のバラエティ定番ゲーム企画を体験し、学んでいく。

◆日本バラエティの定番ゲームで対決！

前回に続き、今回も5対5のチームに分かれて定番ゲームで対決。

CHOI HYUN SUK（チェ・ヒョンソク）、YOSHI（ヨシ）、ASAHI（アサヒ）、DOYOUNG（ドヨン）、PARK JEONG WOO（パク・ジョンウ）の【アサヒチーム】と、JIHOON（ジフン）、JUNKYU（ジュンギュ）、YOON JAE HYUK（ユン・ジェヒョク）、HARUTO（ハルト）、SO JUNG HWAN（ソ・ジョンファン）の【ジュンギュチーム】に分かれ、豪華景品をかけて勝負を繰り広げていく。

大音量のヘッドフォンをつけ、口の動きだけで行う伝言ゲーム「ガンガンヘッドフォン伝言ゲーム」や、代表者1名にお題となるダンスを1回だけ見せ、そのダンスを完コピできたらポイントゲットとなる「暗記ダンスバトル」など、メンバーたちは日本のバラエティではおなじみのゲームに挑戦。

はたしてどんな勝負が見られるのか、そして豪華ご褒美をゲットできるのはどちらのチームなのか？

さらに、現在日本ツアー中の彼らが「会場が盛り上がるギャグを教えてほしい！」とMCのハライチに懇願。ハライチは、「俺たちはギャガーじゃないんだよ」と“日本のお笑い界が誇るスペシャルギャガー”をスタジオに呼ぶことに。

スペシャルギャガーとして登場した“ギャグの巨匠”に、嬉しいときのギャグ、困ったときのギャグ、何にも思いつかなかったときのギャグなど3パターンの鉄板ギャグを伝授される。

そして今回も、この番組でしか見られないパフォーマンスも。前回からさらにパワーアップした番組に注目だ。

◆TREASURE コメント

――『トレバラ』第2弾が決まったときのお気持ちを教えてください。

ジュンギュ：とても光栄で、またご一緒できることになったので最善を尽くしたいと思います！

アサヒ：トレバラを通してまた僕たちのいろいろな姿をお見せできることが楽しみです！

――今回の収録はいかがでしたか？ 見どころや感想を教えてください。

ジェヒョク：いろいろなギャグを教えてもらったことが印象深いです。ヒョンソクがギャグをすぐ飲み込めていましたね！

ジュンギュ：ゲームがとても楽しくて、特にヒョンソクとジェヒョクがとても面白かったです。

アサヒ：ハライチのお2人にとても番組を面白くしていただいて、芸人さんへのリスペクトがより深まりました！

――披露するパフォーマンスのみどころも教えてください。

ジュンギュ：みなさんが見て、聴いて楽しんでいただける曲を選んだので、ぜひ集中して見てくださいね！

ジェヒョク：全曲、僕たちの表情にご注目ください！

――ファンの皆様へメッセージをお願いします。

ジュンギュ：2026年もみなさんに良いエネルギーを分け与えられるように頑張ります！

アサヒ：メンバーたちと楽しくワイワイと収録したので、今回の『トレバラSecond』もみなさんぜひご覧いただけるとうれしいです！