【「極道上司に愛されたら～冷徹カレとの甘すぎる同居～」累計販売部数 100万部突破】 12月12日 発表

taskeyは、taskey STUDIOオリジナル作品「極道上司に愛されたら～冷徹カレとの甘すぎる同居～」の累計販売部数が、リリースから約1年で100万部（電子売上を紙書籍単価相当で換算し計算）を突破したことを発表した。

「極道上司に愛されたら～冷徹カレとの甘すぎる同居～」は、同社オリジナルレーベル「comic 恋とカシス」から展開されている恋愛作品。めちゃコミック（App版）総合ランキング1位（2025年1月時点）、LINEマンガ 総合ランキング 第1位（2025年11月14日時点）を獲得するなど、各電子書店で高い評価を受けている。

また、7月には、A.B.C-Z 戸塚祥太さん、紺野彩夏さんのW主演でMBS/TBSドラマイズム枠にて地上波ドラマ化も実現した。

【「極道上司に愛されたら～冷徹カレとの甘すぎる同居～」作品情報】

原作：真霜ナオ / 漫画：＠R

発行元：taskey

レーベル：comic 恋とカシス

冷徹上司との同居は甘くて優しくてーーとっても危険でした。

幸せな家庭に憧れを持つ真琴(29)は、ワガママで自分勝手な恋人に振り回されながらも彼に尽くし、同棲生活三年目を迎えていた。ある時、彼の浮気により住む家を失った真琴。そんな真琴に手を差し伸べたのは、冷徹で「極道上司」と呼ばれている小田切だった。新居が見つかるまでの間小田切の家で同居することなった真琴。だが小田切の見せる顔は予想外に甘く真琴を翻弄する。さらに、彼には隠された顔があり……？

配信情報

□めちゃコミックのページ

□LINEマンガのページ

□コミックシーモアのページ

□ピッコマのページ

□peep（マンガ版）のページ

□peep（原作ノベル版）のページ

年末年始は毎日更新！

年末年始期間中は、めちゃコミック、LINEマンガ、ピッコマ、peepにて、最新話が毎日更新される。

・期間：12月30日（火）～2026年1月4日（日）

・内容：期間中、最新話を毎日更新

