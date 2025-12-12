眠らせたいパパ vs 寝たくない赤ちゃんの対戦。ゆらす、歌う、背中トントン…勝敗の行方は⁉
【画像を見る】目力で抵抗する赤ちゃん。絶対寝ない！絶対寝ない！絶対！ぜったい！ゼッタイ！ぜっ、ぜっ、ぜっ、、、
お子さんの寝かしつけって大変ですよね。なかなか寝てくれなくて、天使の寝顔にたどりつくまでがひと苦労...。
0歳児の壱君のパパ、shopapa_styleさん（@shopapa_style）が投稿した寝かしつけの動画が6.8万以上の「いいね」を集めています。
「可愛いし、笑っちゃう」「ボス感たっぷり〜」と大反響の表情とは？
■寝かしつけたいパパ vs 寝たくない赤ちゃん…勝ったのはどっち？
胸をトントンされ始め、パパが寝かしつけようとしていることを察した壱君。
眉間にシワを寄せて、目力たっぷりの険しい表情で抵抗します。
赤ちゃんなのに、ボス感あふれる貫禄です。
眠らせたいパパ VS 寝たくない壱君の戦いが始まりました。
それでも壱君の胸をトントンし続けて寝かしつけしようとするパパに、壱君は抵抗を続けます。
さらに、目力アップで「絶対に寝ない！」と意思表示しているかのよう。
一進一退の攻防。両者ともなかなか譲りません。
この戦いはどうなるのでしょうか...？
ひたすらトントンを続けるパパ。
おっと！壱君の目力が弱まってきました。
ついに、壱君が寝落ち。
パパの勝利です！
■大反響の感想を投稿主のshopapa_styleさんにインタビュー！
―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
ありがたいことに、テレビ番組のコーナーで取り上げていただいたり、写真スタジオのコラボ企画にご招待されたりと、息子にとって貴重な体験の機会をいただいております。
家族、親戚一同、楽しみながら拝見させていただいております！
インスタのフォロワーもグッと増加しました！
―バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
静かに温かく見守らせていただいております。
大きくなって物事を理解し始めた時の反応が楽しみだねと話しています。
おじいちゃん、おばあちゃんは、1ファンとして投稿を楽しみに見てくれています。
―印象的なコメントや反響があれば教えてください！
印象的なコメントが多すぎて、なかなか選べません。
いろんな見え方や感じ方があるのだなぁと感じます。
どのフォロワーさんも本当に温かい方々が多く、こちらの心も温まります。
■ボス顔だけじゃない！壱君の可愛すぎるその後
その他にもshopapa_styleさんのアカウントでは、壱君のかわいらしい表情がたくさんアップされています。
遊んでくれるママに向かって、天使の笑顔を見せる壱君。
険しい表情のボスの面影はどこへやら。
ママもメロメロだそうです。
最近の壱君は、腕立て伏せにハマっている様子。
ハイハイ前のトレーニングなのでしょうか。
旅行先の顔出しパネルで、戦国武将や土偶に変身してみたりも。
顔出しパネルでモナ・リザの顔になった壱君。
壱君の顔が小さすぎて、頭まで顔にハマっています。
さらに、モナリザの手の部分からも顔出し。
モナリザの手に壱君の顔を入れる様子はなかなかシュールですが、何をしても可愛いですね。
真田幸村の顔出しパネルにも壱君が。
こんなに可愛い武将がいたら、相手も戦う気が失せてしまいそう。
土偶の顔出しパネルからも、壱君のきょとんとしたお顔をのぞかせています。
こんなに可愛らしい土偶を発掘してみたいものです。
離乳食デビューの日には、初めての離乳食に警戒の表情を見せる壱君。
恐る恐る実食してみたあとは...。
「うまいなあ！！」と言わんばかりに、ママを見つめます。
美味しかったんでしょうね。
■壱君の最近の様子についてもお話を伺いました。
―最近のお子さんの様子や面白かったエピソードがあれば教えてください。
最近は自分で動けるようになり、色々な物を触りたい欲が高く気づいたら移動しています。
声もたくさん出るようになったので、いろんな声で自分の気持ちを訴えてきます！
先日、初のディズニーシーへ行ってきましたが、夜のパレード中、花火や大音量の中、ぐっすり眠っておりました。
反響があった動画も眠っている動画でしたが、本当にどこでも寝られるどっしりした子だなぁと思います。
―育児をしてる中で、大変なことや楽しいと感じる瞬間を教えてください。
大変なことは、今はあまり感じません。育休から復帰し、パートナーがよく子育てをしてくれているので、彼女のおかげかなと思います。(パートナーは大変なことがたくさんあるのだろうなと推察します) 強いて大変なところを言えば、夜寝る時は絶対にママじゃないと寝ないところですかね（笑）
楽しいと感じるのは、全てですね。一瞬一瞬が可愛すぎて、これが俗に言う親バカってやつなのかと思います。
息子が小さい時だけでも親バカになろうかとは思います（笑）
―レタスクラブの読者に一言お願いします！
こんにちは！読んでいただいた皆様、ありがとうございます！今後もホッと一息つける瞬間を発信し続けられればと思います。温かいお声をいただけると励みになります。ぜひ、アカウントもチラ見してみてください！
■大人も癒される愛らしい表情──それは今この瞬間だけの魅力
壱君の豊かな表情に、こちらも癒されますね。「一瞬一瞬が可愛すぎて」というパパのコメントにもうなずけます。
赤ちゃんや小さなお子さんって、予想を上回る表情や反応を見せてくれますよね。
もちろん、本人は狙ってなどいないのでしょうが。
今しか見られない「素」の表情だからこそ、心を掴まれるのかもしれません。
壱君の愛らしい表情は、shopapa_styleさん（@shopapa_style）のアカウントで見られます！
次は、どんな表情が見られるか、楽しみですね。
文＝小田 明子