今のままじゃダメとは思ってる。新しい出会いに踏み込めない私への“後輩からの喝”がすごすぎた【33歳という日々 独身彼なし、このみの場合 #8】
ネイルサロンの雇われ店長・このみ。結婚願望はあるけれど、彼氏はもう4,5年いない。気づけば「若いね」ではなく、「若く見えるね」と言われるようになっていた。
この先、私の人生で、誰かに選ばれたり必要とされることってあるのかな？
女性の抱える寂しさや孤独にそっと寄り添う漫画『33歳という日々 独身彼なし、このみの場合』（KADOKAWA）をお届けします。本編とあわせてお楽しみください！
紹介を断ったこのみに、「どうして会うこともせず判断するんですか？」と後輩からのまっすぐな喝が入ります。このみは一歩を踏み出せるのでしょうか。
（漫画：『33歳という日々 独身彼なし、このみの場合』鈴木みろ著（KADOKAWA）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部）
「33歳という日々」シリーズ 全3冊発売中！
一人で暮らすこのみ（33）、結婚したエリ（33）、母になったゆみ（33）結婚してもしなくても、私たちは友達のままでいられるのかな？
3人の女性それぞれの、苦しくて、せつなくて、いとおしい日々の記録。