株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABの交換レンズ「M 50mm f/1.5 Z21」にデザインを合わせたUVレンズフィルターを12月12日（金）に発売した。直販価格は9,900円。「M 50mm f/1.5 Z21」とUVフィルターのセットは18万9,800円。

「M 50mm f/1.5 Z21」は、現代の光学技術と新素材で「Angenieux（アンジェニュー）50mm F1.5 Type S21」を再設計したという、ライカMマウント互換の単焦点レンズ。

UVレンズフィルターの側面には、「M 50mm f/1.5 Z21」とデザインを揃えたローレットを加工。レンズの外観と調和し、一体感を高めるとする。鏡枠の素材はアルミニウム。

透過性と平面精度に優れるという薄型設計の光学ガラスを採用。30層以上の多層コーティングや、傷に強いハードコートと撥水防汚コートを施したという。

フィルター径は52mm。ネジのピッチが異なるため、「M 50mm f/1.5 Z21」以外の交換レンズへは装着できない。