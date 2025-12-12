Office８次元の次回公演、寺十吾×堀越涼で太宰治の名作に挑む！豪華キャストも発表
上段左から：小早川俊輔・陳内 将・郷本直也・鈴木裕樹・佐瀬弘幸・近藤 茶
中段左から：淺場万矢・原 伊理・米倉ゆい・奥山美代子・三尾周平・吉井翔子
下段左から：水野小論・糸原 舞・早海亜衣理・柳本璃音・丸山穂葉・利根川 凜
Office８次元プロデュース「近代日本文学新説上演」第三弾！
演出・寺十吾×脚本・堀越涼のタッグで太宰治の不朽の名作に挑む
「温故知新」をキーワードに、文学作品を現代の事象と掛け合わせた舞台創作を続けてきたOffice８次元が、2026年2月13日（金）～22日（日）に新作『人間失格』（仮）を新宿シアタートップスにて上演する。
本作は「近代日本文学新説上演」シリーズの第三弾。シリーズ第二弾『春鶯囀』（2024年）で「カンゲキ大賞」を受賞した寺十吾氏と堀越涼氏（あやめ十八番）を演出と脚本に再び迎え、出演者には多くの舞台で活躍してきた小早川俊輔、陳内将、郷本直也、鈴木裕樹、淺場万矢、佐瀬弘幸、奥山美代子といった実力者が名を連ねる。
太宰治の「人間失格」は、主人公・大庭葉蔵の自己告白を通して、人間関係の不器用さ、社会への不適合、そして自分自身との和解の不可能性を描いた文字通り「不朽の名作」。本公演は太宰のテキストに基づきながら、人と人とが関わる上での不透明性が増してしまった現代に一石を投じ、自己喪失と疎外感、自己嫌悪と他者への過剰な配慮、救いのない自己告白の中にある痛烈な美しさといった、現代に生きる我々にも切実に通じる複数のテーマを織り込んだ意欲作となる見通しだ。
詳細は公式サイトで。
https://www.8jigen.com/
（文：大森晴香 監修：エントレ編集部）
Office８次元プロデュース公演 近代日本文学新説上演 第三弾『人間失格』（仮）
日程：2026年2月13日（金）～22日（日）
会場：新宿シアタートップス
原作：太宰 治「人間失格」
演出：寺十 吾
脚本：堀越 涼（あやめ十八番）
出演：
小早川俊輔
陳内 将
郷本直也
鈴木裕樹
佐瀬弘幸
近藤 茶
淺場万矢*
原 伊理
米倉ゆい
奥山美代子（文学座）
三尾周平*
吉井翔子*
水野小論（ナイロン100℃）
糸原 舞
早海亜衣理（キャラメルボックス）
柳本璃音（劇団Q+）
丸山穂葉*
利根川 凜*
*…Office８次元
チケット発売：2026年1月10日（土）10:00 ※予定
主催・企画・製作：Office８次元
info.stage.8jigen@gmail.com
